Le Cloître de la Cathédrale Saint-Vincent livre ses secrets à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Les travaux réalisés lors de la restauration du cloître de la Cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône, ont permis la réalisation de fouilles archéologiques dont les découvertes ont été restituées dans un rapport de plus de 600 pages rédigées par Benjamin Saint-Jean Vitus, archéologue de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) en charge de la fouille du cloître Saint-Vincent 2013-2019.

Samedi dernier, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, accompagné de Bénédicte Mosnier, Adjointe chargée de la culture, est lui aussi venu à la rencontre de ce chercheur au discours passionnant, et quel bonheur pour ce natif de Chalon-sur-Saône d'être revenu travailler en ses terres !

Le cloître a ainsi livré, au fur et à mesure de ces fouilles et analyses, ses secrets ; le titre du dépliant publié par l'Inrap que l'on nous confie les résume assez bien : "Chalon-sur-Saône : des galeries gothiques, un coin de Cabillonum et un cloître de l'an mil' ; ce qui en fait le plus ancien cloître de Bourgogne Franche-Comté !

SBR