Soirée du Rugby Tango Chalonnais : Les partenaires et les joueurs ont été mis à l’honneur

Mercredi, à partir de 19 heures, au réceptif du stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée réception des partenaires et la présentation des joueurs du Rugby Tango Chalonnais.

A cette occasion, Bernard Lecuelle, Président du rugby tango chalonnais assisté de ses dirigeants et des membres du bureau, avait organisé une réception à laquelle étaient conviés tous les partenaires du RTC mais aussi entraineurs, staff, dirigeants, bénévoles, joueurs des équipes séniors du club et sympathisants, pour une réception qui mettait à l’honneur la vitrine de ce club.

Lors de cette soirée partenaires, on notait la présence de Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon représentant Sébastien Martin, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs représentant Gilles Platret, Gilles Vechambre, Responsable du Service des Sport de Chalon et du Grand Chalon, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Jean-Luc Durand, de l’O.M.S, Jean François Contant, Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de rugby, Pierre Carlot, supporter du club et de nombreux sponsors : Laurent Capello (magasin Sport 2000), Benoit Leguay Conrad, (La Maison des Travaux)… Alexandre Cousty, Directeur de Renault Sodirac…

Lors de cet événement de soutien au club de rugby tango chalonnais de nombreux discours étaient prononcés dont voici quelques extraits :

Bernard Lecuelle : « Nous sommes très contents d’être là ! On a finalement plus de monde que prévu, donc forcément on a des gens que l’on est très contents de revoir et çà c’est top ! Comme le disent toutes les autorités à toutes les manifestations depuis le début de la saison, c’est compliqué d’organiser quelque chose et cela a toujours été compliqué depuis 18 mois, c’est pour cela que ce soir nous avons relancé la soirée partenaires et nous sommes très contents que vous soyez tous là car c’est une réussite puisque nous sommes pas loin de 130 personnes[…] Comme vous le savez, nous n’avons pas été très épargnés ces derniers mois avec pas mal de pépins parmi tous nos bénévoles[…] Malgré cela on a toujours une dynamique très forte, grâce aux bénévoles qui sont là. C’est pour eux aussi que l’on a essayé d’amener un plan de relance avec l’apport de personnes, de supporters, de licenciés etc. N’empêche que pour réaliser cela, ça demande des fonds et même si l’on a effectivement des joueurs qui ne jouent chez nous uniquement que pour des primes de matchs, quand on parle de notre projet sportif, on n’est pas sur un projet hors sol avec des joueurs qui viennent et qui vont repartir mais bien sur un projet concret. Tous les joueurs que vous avez ici sont des consommateurs potentiels de vos entreprises, des gens qui peuvent même travailler chez vous et qui viennent ici pour jouer entre copains, qui sont sérieux et payés à la prime de match ! Effectivement ce qui est plaisant c’est quand on a des résultats avec une équipe comme celle-là et comme le dit Rudy, humainement c’est très fort et depuis 2016, on a connu que cela et c’est ce qui fait notre réussite. Les quatre ingrédients essentiels et j’en avait parlé à l’Assemblée Générale et c’est d’ailleurs ce que j’avais dit aux joueurs quand on avait accepté de monter en Fédérale 2, je leur avais dit ‘Les ingrédients sont toujours les mêmes ; 1 le plaisir, 2 la performance, 3 le travail et 4 la cohésion […] donc je dois vous dire que nous espérons passer une très bonne saison. C’est un réel plaisir de vous avoir tous réunis ici, vous êtes plus de 40 partenaires présents ou représentés et cela nous fait très plaisir. Alors merci à vous, continuons comme cela pour nos bénévoles, nos supporters et nos joueurs. Merci à tous et bonne soirée ! ».

Jean Yves Mazué, Vice-président et chargé des partenaires au sein du club du RCT : « Bonsoir à tous et merci d’être venus ! Cela fait quasiment 1 an et demi sans pouvoir pendant un certain moment mettre le nez dehors à cause la COVID 19. C’est donc un réel plaisir de tous vous retrouver ce soir et de voir que la saison de rubgy va commencer dimanche à Chalon après deux matchs à l’extérieur où les joueurs de la B et de la première se sont brillamment comportés (à Antony et à Metz). On est tous heureux de retrouver du rugby à Chalon ce dimanche avec les rencontres de 13 heures 30 et 15 heures contre Orsay […] Je voulais remercier tous les partenaires qui sont là et présents, les remercier pour leur soutien parce que dans la période difficile et troublée que l’on a vécu avec l’épidémie, ils nous ont apporté un soutien inconditionnel et pour cela, l’ensemble du club, que ce soit les joueurs, les bénévoles, les dirigeants… nous vous remercions de votre soutien qui est hyper important […] Nous avons depuis septembre 6 nouveaux sponsors qui nous ont rejoints et qui sont présents ici, alors merci à vous tous et merci encore pour tout et votre confiance. Je voulais également vous expliquer notre méthode de fonctionnement qui consiste à la présence au club d’une commission, dans laquelle on retrouve Joël Fautrelle, Vincent Meunier, Coco Legros, Paul Mande, Bernard Lecuelle, qui sera bientôt renforcée avec la venue de Charline qui fait des études de Management dans le sport à Annecy et qui va travailler en alternance avec nous. Elle est au club depuis le 1er septembre et elle aura pour mission de nous aider et pour vous de développer la partie partenariat afin que le club devienne un petit peu plus professionnel dans sa méthode de fonctionnement et dans la manière de vous contacter, de communiquer avec vous et de vous donner les informations que vous attendez[…] Merci de votre écoute et je vous souhaite à tous une excellente soirée ! ».

Clin d'oeil à Charline,

Rudy Léger (entraineur de l’équipe 1) avant la présentation de tout son groupe de joueurs : « Tout d’abord suite à une année qui a été très compliquée et avant de vous présenter les joueurs, je voudrais vous présenter les dirigeants qui nous suivent depuis le début, qui sont toujours là et qui s’occupent toujours de nous :

Michel Bertheau, Michel Bardin, Jacques… ce sont des gens qui sont indispensables à la vie de groupe !

Je vais également appeler les gens du staff :

Jérôme Bonnard (excusé), Jean Clément, Clément et Arnaud Levasseur, Mathieu, Stéphane… ».

S’en suivait la présentation des joueurs par Rudy Léger :

Les discours se terminaient par l’allocution de Fabrice Faradji : « Merci à tous et bonsoir à tous. Merci de cette invitation Monsieur le Président, de cette belle saison qui se présente et de cette belle équipe qui représente les couleurs chalonnaise. Sachez que la Ville de Chalon comme le Grand Chalon restent de fidèles partenaires du RTC. Vous êtes un club avec des ambitions et donc vous avez besoin de partenaires et donc un grand merci à toutes ces belles entreprises qui vous épaulent et qui aident le RTC. Je souhaite une belle saison aux joueurs, au staff, à l’entraineur, au président et vive le RTC et Vive Chalon ! ».

Prochaines rencontres du RCT : 13 H 30 B contre ORSAY et 15 H A contre ORSAY

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B