Amateurs de vins et de littérature, rendez-vous ce week-end au château du Clos de Vougeot

Pendant deux jours, dans le cadre somptueux du château du Clos Vougeot, la littérature se mêle intimement à la gastronomie et aux vins de Bourgogne.

Jean-Paul Kauffmann, écrivain et grand reporter, grand amateur de vins, préside la 14e édition de Livres en Vignes avec, en invitées d’honneur, Dominique Bona, de l’Académie française et Noëlle Châtelet, écrivaine, sociologue, philosophe et essayiste.

Une centaine d’écrivains dédicacera tout le week-end sans oublier, bien sûr, œnologues distingués et spécialistes de la gastronomie.

Une fête littéraire rythmée par de nombreuses animations pour tout âge, des contes gourmands et spectacles originaux pour le jeune public à la Grande dictée, conférences et débats. Un programme riche et stimulant, unissant rencontres privilégiées et manifestation œnotouristique.

Nathalie DUNAND

Programme de Livres en Vignes : ICI