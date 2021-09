Le Grand Chalon met le paquet sur le Stade Léo Lagrange

Après un pôle tennis flambant neuf et qui fait envie bien au-delà des limites du Grand Chalon, c'est au tour du rugby et du football de connaître de très lourds investissements.

C'est un dossier qu'on croyait enterré depuis longtemps ! On ne compte plus les discussions endiablées autour d'une bière ou d'un café sur l'épineux dossier du synthétique dédié au football à Chalon sur Saône. C'est désormais chose faite... pour ainsi dire quasi... D'Ici quelques semaines, le synthétique flambant neuf sera pleinement opérationnel et ouvert aux usagers. "On multiplie par 6 les capacités d'entrainement ou de matchs" s'est félicité Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, à l'occasion d'un petit tour de chantier ce vendredi matin, en présence des présidents des clubs de football, FCC, ACF mais aussi du rugby.

Tous les terrains du stade Léo Lagrange seront désormais homologués

Lorsqu'on parle d'homologation, on parle évidemment de championnats régionaux pour le football et de national pour le rugby. Au-delà, la question n'est pas encore d'actualités et les coûts sensiblement supérieurs. En attendant, chacun des clubs chalonnais disposera d'une surface de jeu inédite dans l'histoire chalonnaise.

Coût total de l'investissement porté par le Grand Chalon ? Ce sont 1,7 million d'euros mobilisés par l'intercommunalité dont quasi 600 000 euros pour le seul terrain synthétique dédié à la pratique du football. De quoi faire oublier très rapidement que le football est le parent pauvre du sport chalonnais. Parallèlement les adeptes du football disposeront à terme de deux nouveaux terrains, alors que le synthétique pourra être utilisé dans sa longueur comme dans sa largeur avec la possibilité offerte d'avoir deux terrains. Alors que la problématique majeure restée celle des réseaux souterrains qui parcourent le stade Léo Lagrange, les services techniques sont passés par dessus la difficulté, en adoptant une version surélevée, à peine visible par les usagers.

Tous les terrains de football seront totalement refaits, avec un décaissement total et une réfection des draînages et de son enherbement.

Un pôle rugby concentré

A l'image du football, le rugby bénéficie d'une attention toute particulière avec la refonte complète du stabilisé avec un passage à l'herbe. Les entreprises sont à pied d'oeuvre actuellement sur le système de drainage. A terme, là aussi, tout le pôle rugbystique du stade Léo Lagrange se retrouvera concentré sur un même espace, alors que jusqu'à présent, le football venait interferer dans l'organisation. Là aussi, les trois terrains seront définitivement homologués pour la compétition.

Une première livraison, celle du synthétique, aura lieu d'ici quelques semaines, courant octobre. Une première phase qui permettra de déporter les usagers pour ensuite s'attaquer au terrain d'honneur.

Côté calendrier, l'ensemble des terrains sera totalement opérationnel en 2023.

Laurent Guillaumé