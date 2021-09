Retour en images sur le dernier jour du festival Origin'art (2/2)

Initialement programmé en mai mais reporté en raison de la crise sanitaire, la 3ème édition du festival Origin'art a été une fois de plus un succès. Les Chalonnais et les Grands Chalonnais ont répondu présents. Ce dimanche 26 septembre, c'était le dernier jour de cette manifestation dédiée aux pratiques urbaines artistiques et sportives. Retour en images avec Info Chalon.