3e journée de Fédérale 2 : RTC 35 - Orsay 36 , des chalonnais revanchards et héroïques en 2e mi-temps cèdent à la dernière minute du match

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait en 3e match de championnat de fédérale 2, l’équipe d’Orsay. Les chalonnais qui restaient sur deux bons résultats à l’extérieur avec un nul à Antony et une victoire à Metz devaient obtenir une victoire en terre chalonnaise pour concrétiser leur bon début de championnat.

Mais c’était sans compter sur une belle équipe d’orcéens qui ont joué crânement leur chance et qui ont cru en eux jusqu’à la dernière minute. Quel beau match ! Et celui qui dirait le contraire devrait rester chez lui à regarder les bisounours ! Quant aux chalonnais, c’est une 1ère mi-temps calamiteuse avec de nombreuses pénalités non transformées qui coûterons chères en fin de match.

En effet, on ne donnait pas cher des chalonnais à 16 heures 09 (début de deuxième mi-temps) quand sur un coup de pied à suivre, l’orcéen Abdeli, aplatissait le ballon dans le coin de l’embut chalonnais pour porter la marque à 14 - 31 pour les visiteurs. Mais les chalonnais vont réagir de la plus belle façon et vont démontrer à tous, que venir gagner à Chalon, cela se mérite ! Ils vont renverser la vapeur pour mener jusque dans le temps additionnel 35 à 31.

Mais voilà, l’équipe d’Orsay manager par David Riquel reste une belle équipe, très joueuse et au mental infaillible ! Une équipe qui même en difficulté face aux assauts chalonnais a montré une belle résistance dans tous les secteurs de jeu rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) et c’est avec abnégation et volonté qu’ils remporteront la rencontre en fin de match 36 à 35 suite à l’essai en coin du 14 Moreau. Le résumé de la rencontre info-chalon.

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps lourd 25°

Vent : Sud-Nord (faible) Affluence : + de 600 personnes

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Orsay : David Riquel

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Pour Orsay : Léo Clappier

Arbitrage : Raphael Tourneur Délégué du match : Jacques Sélé

Carton jaune pour Chalon : J Bayle (15 H 43) R Denet (15 H 55) et S Duc (16 H 50)

Carton jaune pour Orsay : Buil (16 H 15) Megier (16 H 27) et Moule (16 H 50)

Changements et rentrées à Chalon-sur-Saône : Bayle par Lacomme (16 H 11), Duc par Grillot et Golobowski par Picamelot (16 H 12), Genevois par Berthou et Linas par Alibert (16 H 20)

Résumé (début du match 15 H 10)

Les chalonnais ont du mal à entrer dans leur jeu comme s’ils étaient pris par l’enjeu de la rencontre. D’ailleurs la première pénalité sera en faveur d’Orsay tirée par Boyer légèrement à côté droit des poteaux et elle sera ratée (15 H 14). Suite à une faute de placement d’Orsay Genevois transforme la pénalité (15 H 18), Chalon 3 Orsay 0. Des chalonnais qui vont vite comprendre que les visiteurs ne sont pas venus pour faire du tricot et sur une action collective, ils vont inscrire le premier essai de la rencontre au milieu des poteaux chalonnais par Boyer qui sera transformé par ce dernier, Chalon 3 Orsay 7 (15 H 22). Les chalonnais vont faire une faute de regroupement face à leurs poteaux et la pénalité sera une nouvelle fois transformée par Boyer (15 H 24) Chalon 3 Orsay 10. Chalon va réagir et obtenir une pénalité également suite à une faute de hors jeu sur un regroupement et va réduire la marque par Genevois, Chalon 6 Orsay 10 (15 H 28). Suite à un acte d’anti jeu d’Orsay, Chalon va obtenir un coup-franc rapidement joué, Takouachet va se jouer de toute la défense pour aller aplatir le cuir dans l’embut Orcéen, (transformation ratée par Genevois) Chalon 11 Orsay 10, (15 H 31). C’est à partir de cet instant que les chalonnais vont perdre leur rugby et boire la tasse ! Tout d’abord sur le renvoi suite à l’essai chalonnais, une faute de réception mal négociée pour une nouvelle pénalité transformée par Boyer, Chalon 11 Orsay 13 (15 H 33). Chalon qui va obtenir une nouvelle pénalité non transformée par Genevois suite à un regroupement au sol (15 H 36). Suite à une nouvelle faute chalonnaise au sol qui sera sanctionnée par un carton jaune et une pénalité excentrée côté gauche, c’est le droitier Gomez qui passe la transformation Chalon 11 Orsay 16 (15 H 43). Chalon à 14 tente néanmoins de faire du jeu et une interception au milieu de terrain voit Moreau partir seul pour aller aplatir dans le coin droit chalonnais. Pénalité qui ne sera pas transformée par Boyer, Chalon 11 Orsay 21 (15 heures 45). Des orcéens qui se mettront à la faute suite à un ballon maintenu au sol et une pénalité transformée par Drivot, Chalon 14 Orsay 21 (15 H 49). Chalon trop indiscipliné dans les regroupements va se voir sanctionner d’un nouveau carton jaune et se retrouver en infériorité numérique à 13, ce dont va profiter Orsay qui va inscrire un essai en force par Thion, Chalon 14 Orsay 26, transformation ratée par Boyer (15 H 56).

Début de seconde mi-temps :

Des chalonnais volontaires mais qui vont se faire cueillir à froid en début de deuxième mi-temps sur un nouveau coup de pied à suivre sur l’aile gauche chalonnaise, où la fusée Abdeli va griller tout le monde pour aplatir en coin, pénalité transformée par Boyer, Chalon 14 Orsay 31 (16 H 09). C’est à partir de ce moment là que Rudy Léger va faire rentrer du sang neuf pour tenter d’inverser la vapeur et le coaching sera payant. Suite à une faute répétée et un carton blanc infligé aux orcéens, les chalonnais vont se retrouver pour la première fois en supériorité numérique et ils vont en profiter pour inscrire un essai en coin par A Linas, transformation qui sera une nouvelle fois ratée par Genevois, Chalon 19 Orsay 31 (16 H 18). Les chalonnais vont sentir alors un peu de fébrilité chez les orcéens et ils vont en profiter sur un contre en milieu de terrain qui sera rondement mené et qui permettra à Lacomme d’aplatir derrière l’embut avec une pénalité qui sera ratée par Drivaux mais qui remet les chalonnais en selle Chalon 24 Orsay 31 (16 H 25). Suite à un nouveau carton jaune pour antijeu du côté d’Orsay les chalonnais ont le vent en poupe et vont inscrire un nouvel essai par S. Rachey avec une pénalité à nouveau ratée Chalon 29 Orsay 31 (16 H 29). Chalon toujours en supériorité numérique va continuer à pousser et progresser en maul pour obtenir, une nouvelle pénalité transformée par Drivaux Chalon 32 Orsay 31 (16 H 33). C’est à ce moment là qu’Orsay va à nouveau pousser et obtenir une pénalité suite à un mauvais replacement des chalonnais mais Gomez ratera la transformation. Tout le monde pense alors que Chalon aura le match gagné quand Drivaux va passer une nouvelle pénalité Chalon 35 Orsay 31 (16 H 42). Mais que nenni, alors que l’on joue à 14 contre 14 suite à une exclusion dans chaque camp, dans la 4ème minute du temps additionnel, ce diable de Moreau va aplatir le cuir dans le coin droit chalonnais et anéantir les espoirs de victoire de l’équipe chalonnaise. Transformation ratée volontairement et qui solde la fin du match par la victoire d’Orsay : Chalon 35 Orsay 36 (16 H 53)

Analyse journalistique : Toute l’équipe de Chalon est à féliciter sur ce match pour avoir renverser la vapeur d’un match que l’on croyait bien mal engagé. Même si elle s’est inclinée dans la dernière minute de jeu, elle a démontré des valeurs.

Coté d’Orsay, on a aimé cette équipe qui même malmenée a su retrouver les ressources physiques et mentales pour continuer son forcing dans les derniers instants de la partie et remporter cette victoire somme toute méritée.

Après la rencontre David Riquel, l’entraineur d’Orsay confiait à info-chalon.com : « On a vu une superbe rencontre où chacune des équipes a eu sa mi-temps. On peut dire que l’on a gagné sur un coup du sort mais en tout les cas, les chalonnais ont une superbe équipe. Franchement, je ne m’attendais pas à un match comme ça car comme j’avais vu qu’ils avaient fait match nul contre Antony et que nous, la semaine dernière, on avait roulé sur Antony. Je ne m’attendais donc pas à une telle opposition. Maintenant sur le match, je pense qu’ils se sont rassurés sur le jeu des avants en début de deuxième mi-temps et je reconnais qu’ils ont repris le combat devant. C’est d’ailleurs dans cette période, où l’on prend deux cartons jaunes, que suite à ces deux sanctions, on prend 3 essais. C’est d’ailleurs ce qui leur est arrivé en première mi-temps quand on a marqué à 2 reprises. Aujourd’hui, c’est l’équipe la plus disciplinée qui a été récompensée même si l’on se retrouve quasiment avec le même score en fin de partie. Je suis super content de la réaction de mes joueurs en fin de partie. On a vu un beau match de rugby de la part des deux équipes ! ».

Lors de cette rencontre, on notait la présence de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal délégué aux grands équipements sportifs, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, déléguée aux Personnes âgées et Accompagnement du handicap, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S et de Jean-Luc Durand, Membre du bureau de l’O.M.S,

