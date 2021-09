Un nouveau protocole dans les écoles primaires face au COVID 19 ?

L'objectif est de tester tous les élèves dès qu'il y aura une contamination dans la classe, pour renvoyer chez eux seulement ceux qui seront testés positifs et ainsi éviter les fermetures de classe.

C'est pour ainsi dire une lueur de lucidité qui semblerait surgir au sein de l'Education Nationale. Enfin pourrait-on dire alors que de nombreuses voix se sont élevées ces dernières semaines pour dénoncer le protocole de rentrée mis en place. La seule vraie solution est celle du test systématique pour isoler toujours plus les souches virales. Selon nos confrères de France Télévision, Jean-Michel Blanquer est aujourd'hui plus favorable à l'avis du conseil scientifique qui recommande de tester toute la classe quand il y a un cas de Covid-19 et de ne renvoyer chez eux que les élèves testés positifs. Un changement de stratégie radicale par rapport à ce qui a été mis en place depuis la rentrée scolaire.