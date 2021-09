En partenariat avec SC2C et Unis Cité, l'association les Petits Frères des Pauvres propose une mission de Service Civique près de Chalon sur Saône. Plus exactement, à Ouroux sur Saône et Marnay.

Durant toute ta mission tu seras en équipe avec un autre volontaire et vote mission commune sera de lutter contre l’isolement des aînés les plus démunis !!

Et pour mener à bien votre mission vous devrez :

- Visiter à domicile des personnes âgées isolées : Ces visites à domicile permettent à des personnes âgées vulnérables de continuer à vivre chez elles malgré leur perte d'autonomie et de briser, l’espace d’une rencontre, leur isolement.

On compte sur ton optimisme pour leur permettre de passer des moments conviviaux !!!

- Redonner le goût aux sorties, à l’évasion, en organisant des séjours de vacances pour les ainés.

Avec un peu de motivation et d’optimisme, tu pourras même les accompagner, et passer un super séjour !

- Préparer et animer quelques activités collectives en faveurs des personnes âgées. Avec ton binôme, tu pourras organiser des évènements collectifs tels que : les fêtes calendaires, partager un repas, mettre en place des après-midi jeux de société, sortir pour visiter un monument, aller au cinéma, etc.

Rien de tel pour se retrouver et partager un bon moment avec les bénévoles et les autres personnes âgées accompagnées par l’équipe locale.

- Aider les bénévoles des Petits Frères des Pauvres à l’appropriation et l’utilisation des outils numériques tels que Teams, WhatsApp… afin de faciliter la communication au sein des équipes. Tu pourras également participer à l’actualisation de la base de données, les documents informatiques etc.

- Rentrer dans la dynamique d’équipe et venir en soutien aux actions déjà mises en place, comme la promotion de l’association lors de café rencontres sur les marchés, lors de forums ou portes ouvertes etc.

Afin de repartir avec un beau souvenir à la fin de ta mission, tu pourras faire le récit de tes actions, mettre des mots sur tes ressentis ou émotions… capturer de beaux instants par la photographie ou la prise de vidéos et te saisir de tous ces outils pour immortaliser ces 8 mois d’aventure, de rencontres, de partages et d’échanges à la fois pour toi et pour l’association.

Prêt a relever le défis ? Nous attendons ta candidature !

Le Service Civique, un engagement mais pas que :

Pour mener au mieux ton projet après le Service Civique tu pourras bénéficier d’un accompagnement au projet d’avenir. Tu assisteras également aux réunions d’équipe afin de découvrir le monde du travail, le milieu associatif et la posture professionnelle. Le Service Civique c’est l’engagement mais c’est aussi préparer son avenir… et pour ça nous t’aiderons !

L’ensemble de ces missions te permettras de :

- Découvrir la richesse des relations humaines et privilégiées avec la personne âgée

- Acquérir une expérience de travail en équipe et avec des bénévoles

- Déceler les besoins humains et organisationnels

- Apprendre à s’adapter en fonction des situations et réajuster si nécessaire

Plus d'infos pratiques :

- Lieu de tutorat : 2 rue de la gare 71100 CHALON SUR SAONE

- Lieux de visites/déplacements : Ouroux sur Saône, Marnay et alentours.

- Horaire : Du Mardi au vendredi 10h-12h / 13h-17h (susceptible d’être modifié en fonction des besoins)

- Indemnité : 580,55€ (472,97 euros nets, versé par l’Etat directement au volontaire quelque soit la durée de sa mission + 107,58 euros versé par l’organisme d’accueil)

S’engager en Service Civique avec les Petits Frères des Pauvres, c’est participer à une vie associative, et agir collectivement pour lutter contre l’isolement des aînés les plus démunis.

Si tu es curieux, motivé et sensible au public âgé, engage-toi à nos côtés !!!

Quand ? À partir du 4 octobre 2021 (8 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?SolidaritéCombien de postes disponibles ? Quel organisme ? Kiosc saone-et-loire

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non

pour candidater