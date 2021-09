IMMIGRATION - La France réduit la voilure sur les visas attribués aux pays du Maghreb

La France durcit le ton vis à vis notamment de l'Algérie. Un dossier en lien étroit avec les demandes d'expulsion du territoire pour un certain nombre de ressortissants du Maghreb. A quelques mois des élections présidentielles, Emmanuel Macron entend couper l'herbe sous le pied aux récriminations de la droite. Un sujet sur lequel le probable candidat Eric Zemmour surfe avec une certaine aisance depuis quelques semaines, au point de dicter l'agenda politique du moment.

"Dans le cas de l’Algérie, entre janvier et juillet 2021, la justice française a en effet ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français et seulement 22 sont repartis chez eux, soit à peine plus de 0.2%. Et ce constat s'explique notamment par le fait que l’Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, un document sans quoi une expulsion ne peut pas être exécutée. Cette année sur les 8000 demandes faites par Paris seule une vingtaine a été obtenue. Un chiffre qui a fait bondir Emmanuel Macron à plusieurs conseils de défense cet été" selon nos confrères d'Europe 1.

Compte-tenu de l'orientation prise par ces premières semaines de débats électoraux, Emmanuel Macron se retrouve embarqué dans la vague au point de taper du poing sur la table vis à vis des voisins du sud Méditérranéen. Les mesures de rétorsion étant la délivrance des visas accordés aux ressortissants des pays du Maghreb. Une décision prise pour le moment pour les seuls prochains 6 mois...

Laurent Guillaumé