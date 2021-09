Les rencontres internationales de Pontus de Tyard se tiendront le 11 octobre

Concert-lecture : Pontus de Tyard et la musique



Isabelle Garnier, récitante

Jean Vignes, récitant

Avec l’ensemble I Sospiranti :

Esther Labourdette, soprano

Miguel Henry, luth



Pour éclairer le rôle majeur joué par Pontus de Tyard dans le renouveau de la musique à la Renaissance, notamment dans ses dialogues Solitaire premier, ou prose des Muses (1552) et Solitaire Second ou prose de la Musique (1555), on donnera à entendre des extraits de ces dialogues à la fois théoriques et plaisants, mais aussi les poésies de Tyard (Erreurs amoureuses) mises en musique par ses contemporains, notamment Pierre Cléreau et Jean Chardavoine, dans une version réduite pour voix seule, et luth.

Les lectures seront assurées par deux passionnés de la poésie de la Renaissance : Isabelle Garnier, maîtresse de conférences HDR à l’Université Jean Moulin Lyon 3, et Jean Vignes, professeur à l’Université de Paris. L’ensemble I Sospiranti, fondé en 2009, s’est spécialisé dans l'interprétation des musiques des XVIe et XVIIe siècles.Depuis 2015, leur collaboration régulière vise à mettre en valeur, dans des programmes inédits ouverts à des publics variés, les liens étroits entre les grands poètesdu XVIe siècle(Marot, Scève, Ronsard, Desportes…) et les compositeurs du temps (Sermisy, Janequin, La Grotte, etc.).