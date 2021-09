AVIS DE DECES - Madame Yvette GODON née LEUTHREAU

CHALON-SUR-SAÔNE, - SAINT-RÉMY, CHATENOY-LE-ROYAL



Patrick Godon,

Annick et Jean-Luc Monerat,

ses enfants et son gendre ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Yvette GODON

née LEUTHREAU

survenu le 26 septembre 2021, à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 30 septembre à 15h15, dans la salle de cérémonie Avenue Boucicaut, à Chalon sur Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.