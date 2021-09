Violences urbaines en Saône-et-Loire : "la Région doit prendre ses responsabilités !" pour Olivier Damien (Rassemblement National)

Communiqué de presse



Les scènes de violences urbaines qui se sont déroulées dans certains quartiers de Montceau-les-Mînes et Blanzy en fin de semaine dernière, apportent une nouvelle fois la preuve que notre région n’est pas le havre de paix que certains élus de gauche et de la République en Marche, au Conseil régional notamment, nous décrivent.

Ces événements dramatiques pour nos concitoyens de Saône-et-Loire, en particulier les plus démunis, viennent s’ajouter à la liste déjà trop longue des méfaits quotidiennement commis aux quatre coins de la région Bourgogne Franche-Comté. Ils démontrent ainsi qu’il est plus que jamais indispensable que la collectivité régionale prenne enfin toutes ses responsabilités, afin d’apporter sa juste contribution à la lutte contre une criminalité qui touche désormais l’ensemble de nos villes et nos campagnes.

En ce sens, à deux reprises déjà, le groupe du Rassemblement National au Conseil régional, a proposé la création d’une commission thématique supplémentaire consacrée à la sécurité, la prévention de la délinquance et l’aide aux victimes. Par deux fois, la majorité de gauche et la République en Marche s’y sont opposées sous des prétextes fallacieux. Le groupe LR conduit par Monsieur Platret a, pour sa part et malgré ses prises de positions tonitruantes en matière de sécurité pendant la campagne des régionales, tout simplement refusé de participer aux votes.

Face à ces violences intolérables qui ne cessent de se répandre dans notre région. Face à l’indifférence manifeste de l’ensemble des élus de gauche, de la République en marche et des Républicains, le groupe du Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté déclare qu’il n’aura de cesse de faire de la sécurité une compétence régionale.

Le groupe du Rassemblement National apporte également tout son soutien aux forces de l’ordre régulièrement et dangereusement agressé par des individus dont la place est en prison.

Le groupe du Rassemblement National déclare enfin qu’il sera toujours du côtés des plus faibles, et incite la justice de notre pays à faire preuve de la plus grande sévérité vis à vis de ceux qui, par leurs actes criminels, détruisent la vie des honnêtes gens.

Olivier DAMIEN

Conseiller régional du groupe Rassemblement National