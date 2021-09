ELECTION CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT - La liste "Fiers d'être artisans" appelle à de vrais changements et à une reconnaissance "enfin" de l'artisan

Du 1er au 14 octobre, les 71 000 artisans de Bourgogne-Franche Comté sont appelés à renouveler leurs représentants au sein des Chambres de Métiers et de l'artisanat dans les huit départements de la grande région. L'heure est donc à la mobilisation générale pour une élection essentielle dans la représentativité des artisans Bourguignons, alors que la dernière élection n'avait mobilisé qu'à peine 15 % des insrits.

Une élection bien trop méconnue et pourtant lourde d'impacts au regard de l'importance des Chambres de Métiers et de l'artisanat. 6 organisations patronales ont décidé de s'unir et de présenter une liste alternative à la liste sortante afin de "changer de logiciel", "véritablement prendre en considération la situation sociale et économique de l'artisanat".

En Saône et Loire, la liste "Fiers d'être artisans" est portée par Philippe Queneau, traiteur à l'Epicurien des Vignes à Saint Désert entend, "avoir une CMA71 active et dynamique", au regard du jugement qui est porté sur la gestion de l'équipe précédente.

Voir émerger une Route de l'Artisanat

"A l'image de la Route 71, pourquoi pas une route de l'Artisanat" souligne la tête de liste départementale, Philippe Queneau, dénonçant le "peu de cas fait à l'artisanat au cours des dernières années". Un ras le bol général martelé par Frédéric Fontaine, charpentier, élu en 2016 et qui dénonce les "errances autour de la formation".

"L'heure est à la reprise en main" pour Baptiste Clérin, tête de liste "Fiers d'être artisans" dans l'Yonne qui demande au passage "ce que la liste sortante a fait depuis 5 ans à la tête de la Chambres des Métiers ? Prenez le cas de la crise sanitaire, quels sont les artisans qui ont eu des nouvelles de leur Chambre des Métiers ? Oui vous avez eu des nouvelles de la CCI, des communes et des services de l'Etat mais de votre Chambre des métiers ?". Des accusations que Baptiste Clérin assument clairement parce que le "ras le bol pèse. Il est temps de construire ensemble une vraie Maison des Artisans, à la hauteur des enjeux et des attentes".

Des engagements portés par "Fiers d'être artisans"

Créer des prix d'excellence départementaux par métiers, création des routes de l'artisanat pour lier artisanat et tourisme, rapprocher les élus de l'artisanat avec la nomination d'un représentant des Chambres dans les commissions économiques des communautés de communes et communautés d'agglomération, mise en place de partenariat avec l'Education Nationale pour la promotion des métiers.

Les candidats de "Fiers d'être Artisans" entendent créer une plate-forme et d'un site internet regroupant les offres de stage de 3e, les propositions de contrats d'apprentissage et les lieux de formation, la création d'un site web marchand de l'artisanat. Sur la simplification administrative, ils entendent faciliter les relations avec les administrations et accompagner les entreprises dans chaque changement administratif.

L'heure est à l'urgence, d'autant plus après les enseignements tirés de la crise sanitaire, sans oublier de rappeler "que dans le moindre vigilance, il y a un artisan. C'est incroyable que notre présence et notre rôle ne soient pas mieux valorisés" pour Philippe Queneau, appellant chacun à saisir l'opportunité de changer les choses pour les cinq années à venir.

Laurent Guillaumé

Vous êtes artisan ?

Du 1er au 14 octobre, vous êtes appelés à voter pour désigner vos représentants au sein de votre chambre de métiers et de l’artisanat.

71 000 électeurs sont appelés à élire leurs représentants en Bourgogne-Franche-Comté pour les cinq ans à venir.

Il s'agit d'un scrutin de liste régional. Les listes sont toutefois réparties par département et doivent être représentatives des différentes catégories des métiers des artisans (alimentation, bâtiment, fabrication, service) et respectueuses de la parité.



Qui peut voter ?

Sont électeurs les personnes physiques (chefs d’entreprises artisanales), les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les conjoints collaborateurs immatriculées ou mentionnés depuis au moins six mois dans ce répertoire à la date de clôture du scrutin.

Qui sont les candidats ?

Sont éligibles des chefs d’entreprises ou conjoints collaborateurs immatriculés depuis au moins 2 ans à la date de clôture du scrutin.



Comment voter ?

Vous pouvez voter en ligne par Internet (site en cours de développement) en quelques minutes, soit par correspondance à l’aide du matériel électoral qui vous sera adressé dans votre boîte aux lettres.