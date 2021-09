Ils avaient disparu ... Grippe, gastro, angine, rhume… Les virus de l’hiver sont de retour

Ils avaient quasiment disparu tout au long de l'année 2020. Ne nous demandez pas pourquoi, on en sait rien mais voilà ils sont de retour en ce début d'automne. Les nez qui coulent, les gorges qui grattent et autres symptômes du genre font leur grande réapparition. On ne compte plus les enfants qui présentent des symptômes qui tôt ou tard vont avoir une répercussion sur les adultes.

Côté "gastro", la Bourgogne et notamment la Saône et Loire est en pleine zone rouge selon le réseau Sentinelles dans son dernier bulletin épidémiologique.

Ce retour en force des maladies hivernales interroge. Est-ce à dire que le relachement des gestes barrières lié à la vaccination est en cause ? La reprise en présentiel dans les écoles et autres multiplie les brassages de population et intensifie la diffusion de ces maladies. En attendant, la meilleure des réponses, vacciné ou pas, le lavage des mains est vivement recommandé ! Ne perdez pas les bonnes habitudes.

LIRE LE BULLETIN DE SENTINELLES