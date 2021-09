À la découverte des métiers manuels avec l'Outil en Main du Grand Chalon

Tout au long de l'année, les bénévoles de l'Outil en Main du Grand Chalon permettent aux jeunes âgés de 9 à 16 ans de découvrir, dans les locaux de l'ancien Centre de loisirs de La Loyère, différents métiers manuels et du patrimoine avec de vrais outils et entourés de véritables artisans à la retraite comme professeurs. Plus de détails avec Info Chalon.