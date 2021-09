Championnat de France par équipes messieurs 4e division poule D en cette fin de semaine au Golf de la Roseraie 

Deux ans après avoir accueilli un championnat de France le Golf de la Roseraie récidive en cette fin de semaine en organisant celui par équipes messieurs 4e division poule D. Avec pour objectif final la montée dans la division supérieure. Un graal que n’obtiendront que les deux équipes les plus performantes du week-end.

Douze Golfs seront en lice durant quatre jours sur le « dix-huit trous » de Saint-Nicolas : outre celui de Chalon, les Golfs de Besançon, de Bossey, de Divonne-les-Bains, du Forez, de La Chassagne, du Léman, de Lyon-Verger, de Maisons-Laffitte, de Norges-Dijon Bourgogne, du Roncemay, et de Sancerre. Au total, quelque cent-vingt joueurs venus des ligues d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre Val de Loire et de Paris-Ile de France.

Chalon vise la montée

Voulant profiter de l’avantage que constitue la connaissance du parcours, l’AS Golf Chalon ambitionne l’accession à la 3e division. L’équipe chalonnaise sera composée de Gwanael Audoin, Louis Bailly, Sylvain Chenu, Maxime Deguin, Damien Dupuis, Maxime Guieu, Joffrey Maglione, Edouard Martinon, Léo Quichante, et Simon Zacchini. Pour le rendez-vous le plus important de la saison les joueurs locaux, se rappelant la célèbre citation de Corneille « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », ont choisi comme capitaine le plus jeune d’entre eux Gwanael Audoin, encore cadet, actuellement élève du « sport études » de Chalon. Mais la partie est loin d’être gagnée d’avance, car d’autres équipes ont affiché leurs prétentions. Bossey, Divonne-les-Bains et Roncemay viennent à Chalon ni plus ni moins que pour le fameux billet. Les Icaunais du Roncemay ont même pris soin de venir participer il y a une dizaine de jours à une compétition organisée par le club cher au président Philippe Dorier. Histoire de reconnaître le parcours... Au vu de l’index des golfeurs présents, d’autres équipes peuvent créer la surprise. Réponse dimanche après-midi

Ce championnat de France par équipes messieurs 4e division poule D sera supervisé par Jean Sylvestre, directeur du tournoi, et Claudine Chazot et Martial Dratschmidt, arbitres fédéraux, assistés par Renaud Boucharlat et Jean-Claude Bacque-Mouret, les deux organisateurs d’épreuves de club chalonnais.

Gabriel-Henri THEULOT