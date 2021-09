COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : Premières injections Janssen - Un rappel nécessaire pour tous afin d’être mieux protégé

Communiqué de l'ARS Bourgogne-Franche Comté

Depuis le 23 août, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une dose supplémentaire après une première injection avec le vaccin Janssen utilisé en France depuis fin avril et réservé aux adultes de 55 ans et plus. Les études récentes démontrent en effet la protection insuffisante conférée par une seule dose de vaccin contre les formes symptomatiques de la Covid liées au variant delta.

Le rappel doit être réalisé au minimum 4 semaines après la première injection, avec l’un des deux vaccins à ARN messager (de manière indifférenciée Moderna ou Pfizer).

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté appelle donc ainsi spécifiquement toutes les personnes qui ont bénéficié d’une primo-injection avec le vaccin Janssen à recourir à ce rappel.

Dans la région, un peu plus de 45 000 personnes sont concernées.

Ces personnes sont éligibles à la campagne de rappels, quel que soit par ailleurs leur âge ou leur état de santé.

La vaccination est facilement et rapidement accessible en proximité, dans tous les départements de la région : dans un centre de vaccination ou auprès de son professionnel de santé habituel.