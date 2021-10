Chalon-sur-Saône : Succès de la 4e édition du salon ‘Top Emploi’ pour les 16 -25 ans au Colisée !

64 entreprises, 8 partenaires, 294 offres d’emploi dans différents secteurs d’acivités (Restauration, industries, Logistiques, Transports, métiers de la sécurité, Aide aux personnes à domicile…) c’est un beau salon qu’avait organisé la Mission Locale à destination des jeunes de 16 à 25 ans au colisée, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, jeudi 30 septembre, de 10 heures à 17 heures 30.

64 exposants présents à ce forum des métiers spécial jeunes a connu un réel succès avec la présence de nombreuses enseignes connues sur le secteur de Chalon et du Grand Chalon : Décathlon, Daunat, Transdev, ADMR, Mac Donald’s, Saint Gobain, Le Relais, Daunat, Bricoman, Ibis, Framatome, Amazon … tout comme les métiers de la sécurité : Armée de Terre, Service Pénitencier, Armée de l’air, Gendarmerie, Marine Nationale… Et bien sûr tous les agences intérimaires du coin : Regional Intérim, ID’EES Intérim, Manpower, Adecco…

Grâce à ce salon épaulé par le Grand Chalon, trouver un métier dans l’Industrie, les transports le commerce, les métiers de la sécurité, le social… a permis aux demandeurs d’emploi d’échanger avec les intervenants ou d’avoir la possibilité de faire connaitre leur candidature, dans le but de faire un essai avec les différentes entreprises représentées et pourquoi pas décrocher un emploi.

Info-chalon était présent à 9 heures 30, lors de l’inauguration de ce salon pour constater la présence d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion (représentant Sébastien Martin), de Karine Plissonnier, Vice-présidente en charge des mobilités et des transports, Virginie Lacour, chef du Pôle D’appui à la Sous-préfecture (Représentant le Sous-préfet), de Georges Martins-Baltar, Directeur de la DEETS (Directions Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), d’Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Charles Troubat, Directeur de la société Transdev…

Extrait des discours prononcés :

Annie Lombard : « Quel plaisir de vous accueillir et d’inaugurer, avec vous, la 4ème édition du Salon Top Emploi, après l’annulation l’an dernier pour cause de Covid, parce que nous sommes tous conscients que la mobilisation pour l’emploi des jeunes reste un engagement d’envergure sociétale […] Top emploi est un projet fédérateur qui créé un grand moment de rencontre entre les jeunes, les employeurs et les partenaires de la Mission locale. Cette manifestation témoigne de notre projet de cohésion sociale envers la jeunesse du Grand Chalon et au-delà. Depuis bientôt 40 ans nos équipes de la Mission Locale repèrent les difficultés que rencontrent les jeunes ainsi que les solutions mobilisables pour y remédier afin de les accompagner, d’adapter la formation pour trouver les compétences dont les entreprises ont besoin, surtout actuellement où celles-ci ont de gros besoins et peinent à recruter […] La jeunesse est au centre de l’accompagnement de la Mission Locale en cohérence avec les contrats de ville et une convergence de logique d’actions avec l’Etat, les collectivités, Pôle Emploi, le monde associatif… C’est pourquoi le Grand Chalon a toujours soutenu cette belle initiative de la Mission Locale d’organiser un salon de l’emploi car la question de l’emploi des jeunes fait partie des préoccupations de notre territoire [...] Aussi, je remercie tous les partenaires pour leurs différentes contributions ou qui contribuent à la réussite de ce salon : L’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, La Région Bourgogne Franche-Comté, L’entreprise Daunat, La Mairie de Chalon-sur-Saône, Pôle Emploi et Cap Emploi, la Sauvegarde 71 […] Les résultats des trois précédentes éditions (plus de 1600 visiteurs) font de Top Emploi, une action phare de la Mission Locale du Chalonnais. Parce que la finalité de l’accompagnement à la Mission Locale est l’accès à l’emploi des jeunes et une insertion durable [...] Nos chiffres sont plus que parlant, de janvier à août 2021, sur les 690 jeunes nouvellement inscrits à la Mission Locale, 42% sont des mineurs, 57% n’ont aucune qualification, 70% sont sans moyen de transport motorisé et 12% sont en situation d’hébergement précaire. Aussi le plan « Un jeune, une solution » voulu par le gouvernement rentre dans cette logique de proposer à chaque jeune sa solution concrète […] Je ne saurais terminer ce discours sans remercier et féliciter l’ensemble de l’équipe de la Mission Locale pour l’organisation de ce salon […] Pour ma part, je suis intimement convaincue que ce sont les circonstances qui créent les rencontres et les opportunités et je souhaite aux jeunes de s’ouvrir aux entreprises, d’être conscients que leur vie peut s’épanouir par le travail. Je souhaite donc que cette 4e édition de Top Emploi soit une belle journée de rencontres avec de belles opportunités pour tout à chacun. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous un excellent salon ! ».

Virginie Lacour : « Après l’année 2020 que nous avons tous traversée, la reprise est là ! Mais nous sommes face à une situation paradoxale, confrontés tout à la fois, à des tensions sur le marché du travail et parallèlement à un chômage qui est lié à un public non adapté et peu qualifié. C’est pourquoi, comme annoncé par le 1er ministre en ce début de semaine lors de la présentation des modalités du plan investissement dans les compétences, ce plan va développer des actions sur les recrutements, sur la formation et l’orientation des jeunes, comme par exemple l’a cité madame Lombard le plan « Un jeune, une solution ». Un plan qui repose sur les recrutements en garanties jeunes assurés par les Missions locales ou encore par de bonnes pratiques territoriales telles que le service public de l’emploi de proximité que tiendra prochainement, Monsieur le Sous-préfet, sur les métiers en fonction dans l’industrie. Ce salon Top Emploi dont l’Etat est financeur de ce projet félicite cette initiative ainsi que les différents partenaires à cet événement, notamment les équipes de la Mission Locale et du Grand Chalon qui en ont permis l’organisation afin de rapprocher employeurs et jeunes demandeurs d’emplois. Je vous remercie ! ».

Georges Martins-Baltar rappelait quant à lui que nous sortions progressivement d’une crise sanitaire majeure et meurtrière et que les économies françaises comme toutes les économies du monde avait été mise en grande parties, entre parenthèses pendant plusieurs mois, que les aides déployées par l’Etat avaient joué le rôle d’amortisseur attendues puisque à ce titre, plus de 166 millions d’euros ont été versés au titre de l’activité partielle au profit de prêt de 10 000 entreprises du département et de 66 000 salariés, que l’économie repartait et qu’au 1er trimestre 2021 l’emploi dans les services marchands est à la hausse, que l’industrie se redresse et que la construction et le commerce continuent leur progression. Sur 1 an, disait-il, l’emploi salarié affiche une hausse nettement supérieure en Saône-et-Loire, à celle enregistrée dans la Région avec 1, 8% contre 0,9%, qu’au deuxième trimestre le nombre de demandeurs d’emploi diminuait et que la prise en compte augmentait… il terminait en souhaitant un bon salon à tous !

Un autre partenaire de la Mission Locale s’investit pleinement pour les offres d’emploi, c’est la société de Transport Transdev qui a mis en place et à disposition un bus emploi nommé ‘Job’us et ++’ inauguré par Charles Troubat, Directeur, et Karine Plissonnier, Vice-présidente en charge des mobilités et des transports,

J.P.B.