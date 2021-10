L'indignation indigne des Pro-Sarkozy

Il n'aura pas fallu longtemps pour voir la twittosphère pro-Sarkozy s'exciter sur leurs claviers afin d'apporter leurs soutiens à l'ancien Président de la République, condamné dans l'Affaire Bygmalion. Des soutiens au point de perdre le sens même de leurs propos. La justice a tranché, de manière très factuelle, alors qu'elle traîne cette affaire depuis une dizaine d'années. Certains vont jusqu'à accuser un coup politique alors que la France entre dans une période électorale. Mais connaissez-vous un seul moment dans la vie française où la France n'est pas en campagne ? Et comme la plupart des élus sont candidats à tout, on pourra considérer qu'ils sont en campagne permanente.

Oui la justice a tranché, et non Nicolas Sarkozy n'est pas un justiciable comme les autres. Disons-le aussi franchement ! L'exemplarité doit venir du haut et à trop tirer l'élastique, ça ne fait que renforcer la démonstration par la preuve de l'impunité permanente. On ne peut faire ce que l'on veut, s'arranger du Code Electoral et considérer que dépasser ses dépenses de campagne du double fixé par la loi n'est que de la pacotille. Sur les plateaux télé, dès ce jeudi soir, sur les réseaux sociaux, les Pro-sarkozy ont adopté la stratégie avec toujours la même sémantique, "vous imaginez un Président de la République en campagne qui s'occupe des factures ? Il n'est responsable en rien! Ce n'est pas de sa faute si des "collaborateurs" ont dépassé le cadre législatif". Et pourtant, plusieurs collaborateurs ont tiré la sonnette d'alarme.. et on connaît la suite.

D'autres vont jusqu'à reprocher le laxisme ambiant de la justice lorsqu'il s'agit de traiter les affaires qui minent le quotidien de bien des Français et la sur-réaction visant Nicolas Sarkozy. Un laxisme qui dérange lorsqu'on n'est pas visé mais inversement il est reproché le comportement de la justice sur cette affaire... qui rappelons-le aura mis 10 ans avant de voir sortir un jugement.

Certes, Nicolas Sarkozy fait appel de la décision et sans doute que des subtilités juridiques viendront l'extraire des filets, il n'en demeure pas moins que la judiciarisation des élus quelqu'ils soient est nécessaire à notre vie démocratique.

Laurent Guillaumé