ANTI-PASS SANITAIRE - Nouvelle journée de mobilisation ce samedi

Communiqué de presse

CONTRE LEUR ‘PASSE’ dit ‘SANITAIRE’ qui va durer indéfiniment

POUR L’EGALITE DES DROITS

Abrogation de la loi scélérate du 05 août

Alors que l’ARS n’a pas communiqué cette semaine sur le taux d’incidence–n’y aurait il plus grand-chose pour faire peur à la population ?- en Saône et Loire et alors que tous les clignotants sont au vert les enfants âgés entre 12 et 17 ans se voient désormais imposer les mêmes restrictions de libertés que les adultes !

Alors que le ‘passe’ dit ‘sanitaire’ avait été annoncé officiellement comme provisoire avec une fin prévue le 15 novembre prochain (initialement cette entrave aux libertés devait être levée le 30 septembre...) le porte-parole du gouvernement Castex/Macron vient d’annoncer qu’un énième projet de loi se prépare en vue d’instaurer un 10ème « état d’urgence sanitaire » avec une prolongation du laissez-passer dit ‘sanitaire’ jusqu’à l’été prochain ! Bienvenue en Chine occidentale...

Solidaires 71 rappelle que l’hôpital public manque de moyens pour fonctionner correctement à cause des politiques libérales menées depuis des décennies, politique de sape amplifiée par le gouvernement y compris pendant la crise ‘sanitaire’ avec notamment 5700 fermetures de lits en 2020 sur tout le territoire !

L’Union syndicale Solidaires réaffirme son soutien aux personnels soignants ainsi qu’à tous les professionnels de santé qui continuent d’être discriminés et suspendus en application de la loi scélérate du 05 août dernier.

Sans voir commis aucune faute ces professionnels de santé se retrouvent sans salaire depuis le 15 septembre !

L’Union syndicale Solidaires 71 rappelle que les manifestants défendent l’égalité de droits pour tous les citoyens chaque samedi et invite les commerçants chalonnais qui constatent supposément une baisse de leur activité à rejoindre les cortèges. Qu’ils sachent : dès l’abrogation de la loi scélérate du 05 août prononcée, les manifestations cesseront !

Par ailleurs, Solidaires 71 n’est pas impressionné par les rodomontades du maire de Mâcon et continue d’appeler l’ensemble de la population et des salariés à se mobiliser lors des manifestations citoyennes qui auront lieu samedi 02 OCTOBRE à :

 Mâcon : 10h, place St Pierre

 Montceau-les-Mines : 10h, mairie,

 Chalon/Saône : 15h, place de Beaune

 Autun : 15h, kiosque place du champ de mars