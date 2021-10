Siara s’habille aux couleurs d’Octobre Rose

La jolie boutique de prêt à porter féminin Siara, située 24 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, soutient octobre rose et s’habille aux couleurs de l’événement.

Pour cette occasion dans ce magasin, de nombreuses remises et cadeaux vous attendent! Faites-vous plaisir et venez soutenir cette belle cause dans cette boutique des rues piétonnes chalonnaises.

J.P.B