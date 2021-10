La 7ème édition du festival Femmes regARTS débutera jeudi 7 octobre

Le festival Femmes regARTS est un festival proposé par l'association « Animation en Côte chalonnaise, dont le point central est une personnalité féminine.

En 2015, la première femme qui a été mise à l'honneur a été Fanny Mendelssohn, compositrice et pianiste allemande. Elle a été suivie par Colette, la bourguignonne, Charlotte Salomon, artiste juive allemande, Frida Kahlo, artiste peintre emblématique du Mexique et Elena Boulgakov, égérie et sauveuse de l’œuvre du grand Boulgakov. Puis en 2020, c'est Artemisia Gentileschi et l'Italie qui ont été choisies.

Cette année, le choix de l'association s'est porté sur Eva Perón, deuxième épouse du général Juan Perón, qui fut « l'homme providentiel » de l'Argentine de 1946 à 1955. Celle qui fut « Évita » pour les descamisados (les « sans-chemise »), le peuple déshérité de l'Argentine, était une ancienne actrice de théâtre puis de cinéma. Elle marqua tellement la mémoire collective des argentins, qu'ils lui rendirent hommage pendant 15 jours, lorsqu'elle mourut le 26 juillet 1952.

Si cette 7ème édition a démarré le 8 août, par la projection d'un film, qui a retracé la vie d’Estaing, elle battra son plein à compter de jeudi 7 octobre, et ce jusqu'au jeudi 21 octobre.

Voici le programme :

Théâtre : Évita, le destin fou d’Eva Perón

Jeudi 7 octobre à 20 h à la salle des fêtes à Givry

Entrée 15 € et 25 € pour Évita + TAXXI Tango - Réduction pour les moins de 18 ans.

Objet de haine comme de vénération, Eva Perón fascina le monde entier. Autant par son charisme d’actrice que par son rôle politique et social. Qui était-elle ? D’où venait-elle ? Était-ce une gentille ? Était-ce une méchante ?

Stephan Druet, auteur dramatique et metteur en scène de renom, fasciné par ce personnage paradoxal, a conçu ce spectacle coup de poing de 70 minutes dont vous vous souviendrez à jamais. Interprétation de Sebastiàn GALEOTA, conception et mise en scène de Stéphan DRUET,

Concert-spectacle - TAXXI Tango XXI

Samedi 9 octobre à 20 h à la salle des fêtes à Givry

Entrée 15 € et 25 € pour Évita + TAXXI Tango - Réduction pour les moins de 18 ans.

Dirigé par le bandonéoniste, compositeur et arrangeur argentin Pablo Gignoli, TAXXI Tango XXI est un quintette puissant et tourbillonnant. Il propose de nouvelles compositions de tango urbain où tout va très vite et où il se passe sans cesse des choses étonnantes. Pour une soirée exceptionnelle à Givry.

Conférence d'Alain Desbrosse, écologue de la Vallée des Vaux

Jeudi 14 octobre à 20 h chez Robe Grenat à Givry

Entrée libre avec participation au chapeau et dégustation offerte par Robe Grenat.

Alain Desbrose promet une bonne heure de dépaysement au pays des nandoux et des guanacos - Evocation des géants patagons et de la vie des pionniers au début du XXe.

Cinéma : Eva ne dort pas

Jeudi 21 octobre à 20 h à Moulin Madame à Givry

Entrée libre avec participation au chapeau et dégustation offerte par A2c

Film argentin de 2015 de Pablo Agüero, durée 1 h 24 minutes - 1952, Eva Perón vient de mourir à 33 ans. Elle est la figure politique la plus aimée et la plus haïe d’Argentine. On charge un spécialiste de l'embaumer. Des années d'effort, une parfaite réussite. Mais les coups d'état se succèdent et certains dictateurs veulent détruire jusqu'au souvenir d’Estaing dans la mémoire populaire…

Pour tout renseignement ou pour réserver :