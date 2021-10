Au club de l'ACF, "la priorité est celle de se faire plaisir" pour Rachid Kassi

Après deux années sportivement "mortes", l'ACF est de retour sur les pelouses chalonnaises. La voix de Rachid Kassi, coach emblématique des seniors de l'ACF portait haut et fort ce vendredi soir sur les pelouses du Stade Léo Lagrange, avec une joyeuse mixité sportive, entremêlant les différentes équipes des Tangos, des Coquelicots et des footballeurs.

Sur la question des ambitions affichées par l'ACF en ce début de saison, Rachid Kassi affiche uniquement celle "du plaisir", "retrouver les sensations sur le terrain". Avec un effectif au beau fixe, l'ACF alignera 3 équipes cette saison. Pour l'équipe première qui évolue en régionale 3, "l'idée est de jouer le haut de tableau et de penser uniquement au football et au plaisir de retrouver le ballon". L'équipe B évoluera en départementale 2. La grande question reste de l'adaptation au pass sanitaire, "je ne suis pas inquiet pour l'équipe A qui affiche un taux de vaccination de 80 % par contre les deux autres équipes sont vaccinées à moitié. On fait le travail pour sensibiliser mais on respecte aussi le choix de chacun". Un choix qui ne sera pas sans difficultés pour aligner les équipes sur le terrain si le pass sanitaire devait durer dans le temps.

En attendant, bonne saison aux amis de l'ACF

Laurent Guillaumé