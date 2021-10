Après-midi de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein

La Mairie de Givry et le CCAS de la commune ont organisé cette manifestation, pour lancer « Octobre rose », mois de sensibilisation sur la lutte contre les cancers du sein.

Après une année blanche en 2020, pour cause de COVID, les organisatrices ont décidé de remplacer la marche rose, qui reliait habituellement Givry à Dracy, par une manifestation plus axée sur la prévention et la sensibilisation à cette maladie.

Pour ce faire, elles ont donc convié plusieurs associations et professionnels locaux, pour une après-midi d'échanges.

Les visiteurs ont ainsi pu faire plus ample connaissance avec les associations, « Elles aident», Corasaône ou « Toujours femmes », qui œuvrent pour apporter aux malades, hommes ou femmes, et à leurs aidants un soutien psychologique ou physiques.

Ces dernières organisent des activités destinées aux malades (yoga par exemple), ou participent au financement de soins d'accompagnement, comme la sophrologie, l'art-thérapie, la méditation, etc...

Les visiteurs ont même pu suivre un cours gratuit de Qi Gong, dispensé par l'association « Arts et bien-être » et un cours de sophrologie, offert par l'association « Attitude ».

L'association givrotine « Femmes solidaires » était là aussi pour présenter le soutien qu'elle peut apporter aux femmes malades dans leur vie quotidienne, en les écoutant et par exemple, en les aidant dans la réalisation d'actes administratifs.

A noter aussi la participation du centre Epione, un établissement givrotin qui regroupe 9 professionnels, capables d'apporter un soutien «alternatif » aux malades, pour leur permettre de mieux supporter les traitements, ou de faire de la prévention sur la nourriture ou le mode de vie.

Enfin, les visiteurs ont pu découvrir l’art-thérapie, qui consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. C'est ce que fait la givrotine Sabrina Vailleau Lanni, qui via le body painting (peinture sur corps), permet aux malades d'exprimer ce qu'ils ont du mal à formuler.

L'après-midi s'est ensuite terminée par le verre de l'amitié, pris dans une ambiance musicale assurée par la givrotine, Annsobad, une chanteuse et guitariste de 33 ans à la voix envoûtante.

En synthèse, un temps d'échange enrichissant et convivial, même si les organisatrices, Aurélie Zimmermann, Conseillère municipale, et Sabrina Vailleau-Lanni, Présidente du CCAS givrotin, auraient apprécié une participation plus importante du public. C'est pourquoi, à peine l'édition 2021 terminée, elles réfléchissaient déjà aux actions qui permettront d'attirer plus de monde en 2022 !

Et quoiqu'il arrive, elles donnent rendez-vous aux givrotins le samedi 16 octobre à la salle de la Gare où, dans le cadre d'octobre rose, elles organiseront une conférence-débat avec les docteurs Falconet et Sauzedde, deux médecins de la Ligue contre le cancer et une personne atteinte du cancer.