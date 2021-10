Concert de rentrée pour la maitrise Saint-Charles à la Cathédrale Saint-Vincent

Dimanche, à 10 heures 30, se déroulait à la cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône, le concert de rentrée de la Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles. Dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur, environ 130 enfants choristes participaient à ce concert. Un événement dirigé par Isabel Paulo, Présidente Départementale de l’APEL 71, assistée de ses collaborateurs et des professeurs de l’établissement Saint-Charles.

Info-chalon était sur place à 10 heures à la répétition avant la messe pour constater que de nombreux parents étaient présents pour soutenir les jeunes choristes. Une nouvelle fois la chorale était accompagnée par Raphael Plet au clavier et placée sous la direction de leur Chef de chœur Thibault Casters. La cérémonie religieuse était quant à elle, filmée et retransmise sur le site http://temoigneraujourdhui.fr

Pour information : La Maîtrise chalonnaise Saint-Charles, refondée en 2007 est une association loi 1901. Elle appartient au groupe scolaire privé catholique Saint-Charles qui soutien et encourage ses efforts. La présidence de cette association est assurée par madame Isabel Paulo. La Maîtrise est membre de l’Union des sociétés musicales et chorales chalonnaise et de la Fédération Française des petits chanteurs. Pour cette année 2021/2022, la Maitrise renforce ses effectifs pédagogiques afin de proposer une formation plus soutenue aux 130 maîtrisiens. Concernant les collégiens, ils auront une formation au chant de 3 heures hebdomadaire avec leur directeur artistique Thibaut Casters, quant au groupe CE1-CE2, il se verra attribuer 2 séances hebdomadaires d’une heure par Marie Bénédicte Rolland. Les CM1 et CM2 auront eux, 2 heures 30 de répétition par semaine dirigées par Thibaut Casters avec l’accompagnement musical de Raphaël Plet.

Les prochains concerts de la Maîtrise Saint Charles se dérouleront : Le mardi 7 décembre 2021 à 20 heures à l’Eglise de Saint-Jean des Vignes, le dimanche 12 décembre 2021 à 15 heures dans les rues piétonnes du centre ville et à 17 heures sur les escaliers de l’Hôtel de Ville et enfin le 14 décembre 2021 à 20 heures à l’Eglise Saint-Pierre.

Satisfaction cette année pour la Maîtrise Saint-Charles puisqu’elle a été sélectionnée par le parc Disney Land Paris pour participer à leur spectacle « Chantons Noël » dans le cadre du « Disney Performing Arts ».

Clin d’œil aux CE1 et CE2 et CM1 et CM2.

