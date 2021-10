L’association Pas à pas pour Yanis est heureuse de vous annoncer le Nouveau spectacle de JEANPIRE ET BALOU « DEBARQUEMENT IMMEDIAT » annoncé encore plus décapant que les précédents et pour cette reprise ils seront sur scène de la salle Roger Rochet d’Ouroux sur Saône pour vous faire rire.

Venez soutenir Yanis et encourager nos intermittents du spectacle et rebondir de cette crise sanitaire



Gros bisous de Yanis a tous

Réservations au 06 27 08 75 40 ou 06 61 61 85 74

Et au BUREAU DE TABAC d’ALAIN VITTEAU à Ouroux sur Saône

Les Dates SAMEDI 9 OCTOBRE à 20h30 et DIMANCHE 10 OCTOBRE à 15h00