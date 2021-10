GOLF -  Beau doublé de Roncemay à la coupe SUMA Audi

La coupe SUMA Audi était l’un des rendez-vous phares de la saison golfique chalonnaise. Une saison 2021 impactée par la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. Mais également perturbée par les trop nombreux caprices de Dame Météo. La première édition de cette nouvelle compétition aurait dû avoir lieu en juin dernier mais avait été finalement reportée à cause de l’orage. C’est donc en ce dimanche 19 septembre que s’est déroulé la première coupe SUMA Audi sous un temps très british.



Des visiteurs



Mais il en fallait plus pour arrêter les golfeurs et ils ont été une cinquantaine en lice sur les greens du Golf de la Roseraie. Dont une délégation du Golf du Roncemay, venue reconnaître le parcours avant le Championnat de France par équipes messieurs 4e division poule D programmé quelques jours plus tard. Parmi les participants figuraient Sébastian Machowski, entraîneur de l’Elan, et Guillaume Veta, préparateur physique du club de basket chalonnais. A noter que l’épreuve avait également attiré des joueurs d’Avoise, de Beaune, de Montceau, et même de golfs rhône-alpins (Maison Blanche, Lac d’Annecy...).



Roncemay en évidence



Les Icaunais du Roncemay se sont taillé la part du lion en prenant les deux premières places et en classant cinq représentants dans le Top 10. Auteur de trois birdies et à créditer de seulement cinq bogeys, Sébastien Cavailles a survolé la compétition. Laissant à six coups son camarade de club Julien Berthelot, deuxième, et à sept coups le jeune Chalonnais Gwenaël Audoin, troisième.

Organisé au trou n°15, le concours de drive a été remporté chez les messieurs par Sébastien Cavailles, le grand vainqueur de la journée, avec une « perf » de 260 m, et chez les dames par Françoise Périer avec un coup à 120 m. Le concours d’approche, au trou n°12, a été gagné par Lucie Martino avec une balle à 5 m.



Directeur de la concession SUMA Audi de Chalon, Anthony Laulognon a non seulement disputé le tournoi mais a également présidé la sympathique remise des prix en compagnie de Grégory Flattot, conseiller commercial. Pour cette grande première, des tees, un relève pitch et une boîte de trois balles, logotés SUMA Audi, étaient offerts à chaque participant avant le départ.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Lucie Martino (Chalon) 23 ; net : 1. Lucie Martino (Chalon) 38.

2e série dames : brut : 1. Charlotte Pechon (Chalon) 16 ; net : 1. Charlotte Pechon (Chalon) 39.

1re série messieurs : brut : 1. Sébastien Cavailles (Roncemay) 34, 2. Julien Berthelot (Roncemay) 28 ; net : 1. Gaspard Bidault (Maison Blanche) 37, 2. Patrice Renaud (Avoise) 35, 3. Hugo Ressiguié (Chalon) 35, 4. Sébastien Cavailles (Roncemay) 35.

2e série messieurs : brut : 1. Florian Achard (Cheminots Dijon) 24 ; net : 1. Florian Achard (Cheminots Dijon) 40, 2. Alain Perrault (Chalon) 40, 3. René Bouvret (Chalon) 38, 4. René Beaumont (Chalon) 37.

3e série messieurs : brut : 1. Louis Fourneret (Chalon) 12 ; net : 1. Jérémy Meissonnier (Etranger) 43, 2. Nolhan Taton (Lac d’Annecy) 41.

Série jeunes : brut : 1. Amaury Lavollée (Chalon) 10 ; net : 1. Esteban Castellon (Chalon) 35.