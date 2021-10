GEL DE PRINTEMPS - Sébastien Martin demande une réunion au plus vite entre le Conseil Départemental et le Préfet de Saône et Loire

Les vendanges 2021, en passe d’être finalisées, indiquent que le rendement viticole pour cette année sera nettement inférieur à celui jusqu’alors envisagé. Tel que pressenti, les importants épisodes de gel connus au printemps dernier impactent fortement les récoltes suscitant l’inquiétude de l’ensemble de la profession.

En réponse à cette situation, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon a souhaité proposer au Préfet de Saône-et-Loire et au Président du Département de faire un point d’ici la mi-octobre avec les différents acteurs de la filière et institutions concernés .

Au-delà du bilan des récoltes effectivement réalisées, cette rencontre devra permettre d’anticiper les conséquences de très faibles rendements sur l’ensemble de la filière et sur l’économie du territoire mais également, d’envisager d’ores et déjà des solutions pour y faire face.