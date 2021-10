'Danser encore' à l'Espace des Arts

Si deux soirées ont été consacrées au spectacle de danse '31, rue Vandenbranden', deux après-midi quant à elles ont accueilli dans divers lieux du bâtiment de l'Espace des Arts, les 7 soli de 'Danser encore'. Ce parcours danse qui associe un chorégraphe à un danseur de l'Opéra de Lyon dans un solo qui lui est consacré a permis aux spectateurs d'apprécier le travail et l'univers de chaque danseur.

Il est à noter qu'à "Chalon-sur-Saône durant ces deux représentations, c'était la première fois que la totalité de ce concept était déployé avec ces 7 soli dont 4 ont été créés pour cet événement".

Avec : Koha Pierre Pontvianne et Alvaro Dule ; The right time to... Silvia Gribaudi et Giacomo Luci ; Not ending Tatiana Julien et Jacqueline Bâby ; Violence's Detour Adam Linder et Samuel Pereira ; Period piece Jan Martens et Kristina Bentz ; LA VENERINA Nina Santes et Elsa Monguillot de Mirman ; Komm und birg dein Antliz Ioannis Mandafounis et Yan Leiva.