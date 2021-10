La CCI de Saône-et-Loire et le CESER Bourgogne Franche-Comté échangent sur les perspectives de développement du fret et de la multimodalité

Michel SUCHAUT, Président de la CCI de Saône-et-Loire, a accueilli vendredi 1er octobre, à la CCI à Mâcon, Dominique ROY, président du CESER Bourgogne-Franche-Comté, accompagné des membres du Bureau et de la commission Mobilités-Energie.

Une rencontre était en effet organisée pour échanger sur les perspectives de développement du fret et de la multimodalité en Bourgogne Franche-Comté, ainsi que le rôle et les projets de développement des plateformes portuaires multimodales Aproport, exploitées par la CCI de Saône-et-Loire à Pagny (21), Chalon-sur-Saône et Mâcon (71).



Le CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) et ses conseillers, issus de la société civile organisée, proposent, prennent des initiatives, contribuent à l’enrichissement et à l’amélioration des politiques publiques.

Pour le CESER, cette rencontre s’inscrivait dans sa démarche "Hors Les Murs", permettant de rencontrer les acteurs de terrain et d'observer les réalités locales pour nourrir ses réflexions, mais aussi dans le suivi de ses préconisations en matière de transport de marchandises. Ce déplacement a également eu lieu dans le cadre d’une actualité institutionnelle importante pour le fret et d'un projet structurant important en région pour Aproport.



Pour la CCI de Saône-et-Loire, ce temps d'échanges a permis de présenter les projets de développement du report modal en Bourgogne-Franche-Comté, à travers des investissements envisagés sur ses plateformes portuaires Aproport à Mâcon, Chalon-sur-Saône et Pagny. Aproport pourra ainsi offrir aux entreprises des prestations de logistique multimodale (par voie ferroviaire et voie fluviale notamment) en direction des principaux axes européens, en étant proche de la neutralité carbone.

Les échanges ont permis de dresser des constats et de présenter la stratégie pour développer le report modal en France et en Europe, les investissements en cours de réalisation et les perspectives pour les prochaines années.



En plus des membres du CESER, de nombreux professionnels du transport et de la logistique étaient présents, ainsi que des investisseurs, des élus et décideurs locaux et régionaux, et notamment Cécile AVEZARD, Présidente de l’association MEDLINK PORTS et Directrice Territoriale Rhône-Saône de VNF.



La matinée s’est poursuivie par une visite des installations portuaires sur la plateforme multimodale Aproport à Mâcon, les participants ayant pu assister au chargement/déchargement d’un train combiné de marchandises.