Grève du 5 octobre : tour de chauffe pour l'Intersyndicale

Ce mardi 5 octobre, de nombreux rassemblements étaient organisés en France. À Chalon-sur-Saône, environ 600 manifestants se sont réunis devant la Maison des Syndicats, avant de s'élancer dans les rues de la ville en dépit d'une météo maussade. Les principales revendications portent sur la défense de l'emploi et la question des salaires, notamment concernant les jeunes. Plus de détails avec Info Chalon.

À quelques mois des élections présidentielles, l'Intersyndicale (FO-CGT-FSU- Solidaires) veut remettre la question sociale au cœur du débat.



C'était d'ailleurs l'objectif du mardi 5 octobre, les quatre organisations syndicales ont appelé à une grève dans le public comme dans le privé et à manifester partout en France pour défendre les salaires, les emplois, et protester contre les réformes des retraites et de l’assurance-chômage.



Parmi les autres revendications, citons l'abandon des projets de réforme de la Sécurité sociale ou bien encore la fin des fermetures de services, du démantèlement et des privatisations dans les services publics et la fonction publique, les manifestants réclament également le renforcement de leurs moyens.



À Chalon-sur-Saône, environ 600 manifestants, 400 selon la Police, se sont élancés à 14 heures 30, au départ de la Maison des Syndicats.



Durant la traversée du cortège, la circulation automobile et les transports urbains ont connu quelques perturbations.



Malgré le mauvais temps, ils ont fait le tour des rues de la ville avec le sourire mais déterminés pour obtenir gain de cause.



Des prises de parole étaient prévues sur la Place de l'Hôtel de Ville mais la pluie a mis un terme à cette journée de mobilisation face au gouvernement, qui selon l'Intersyndicale, se sert de la crise sanitaire pour détricoter des acquis sociaux.



Les organisateurs de la manifestation étaient plutôt satisfaits pour cette première démonstration de force depuis la rentrée.



«Pour une manifestation de rentrée sous la pluie c4est encourageant avec des manifestants des EHPAD, hospitaliers, du social et du médico-social, les oubliés du Ségur», nous dit Hervé Maillot, le secrétaire général de l'Union des Syndicats de la Santé et de l'action sociale 71.



Référence à la mise en place des accords du Ségur de la Santé qui consacrent 8,2 milliards d'euros à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et à l'attractivité de l'hôpital public.



«Nous attendons de voir ce qui sera décidé au niveau national pour savoir quelle suite donnée à cette journée de mobilisation», nous explique François Bucaille, le secrétaire général de l'Union Locale de FO.



Toujours est-il que les manifestants promettent d'autres rassemblements pour obtenir gain de cause.



85 400 personnes ont manifesté en France, selon la Police. Les syndicats revendiquent 160 000 personnes dans 200 rassemblements différents à travers le pays.

