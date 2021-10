La ville de Chalon-sur-Saône fête sa Miss Bourgogne Chloé Galissi

Mardi 5 octobre 2021 à 19h00, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, assisté de nombreux élus, avait convié de nombreux présidents d’associations, amis, sympathisants, afin d’assister à la réception donnée en l’honneur de la chalonnaise d’adoption Chloé Galissi, élue dernièrement Miss Bourgogne 2021 et de sa 3e dauphine, la chalonnaise Anaïs Jacquot.

Devant plus de 150 personnes, la cérémonie s’est déroulée dans une très grande convivialité en présence des deux miss et de leur accompagnateur : Yves Roger, Vice-président du Comité de Miss Bourgogne.

Extrait des discours prononcés lors de cette soirée :

Gilles Platret : « Merci à tous de votre présence ! Nous avons souhaité pourvoir organiser cette réception en l’ouvrant le plus largement possible car Chalon à la faveur, s’en est une, d’être doublement récompensé en la personne de ces deux jeunes chalonnaises à l’occasion de l’élection Miss Bourgogne 2021. C’est un vrai plaisir et un honneur de vous accueillir toutes les deux, on est toutes et tous désireux de pouvoir vous entendre mais avant je vais rappeler le palmarès de cette élection : L’élection de Miss Bourgogne s’est déroulée le 26 septembre dernier, il y a quelques jours à Chevigny-Saint-Sauveur en Côte d’Or. Il y avait une succession à assurer, celle de Lou-Anne Lorphelin bien évidement […] Suite à votre élection la 1e dauphine était Océane Deschamps qui est Côte d’Orienne, votre 2e dauphine a été Lara Lebreton qui est Saône-et-Loirienne , la 3e dauphine elle est ici c’est Anaïs Jacquot qui est chalonnaise et la 4e dauphine, c’est Chloé Jolivot qui est aussi Saône-et-Loirienne. Autant vous dire que ce palmarès est en 71, mesdames et messieurs ! Ce qui est aujourd’hui, pour nous, une grande fierté. C’est que dans cette grande épreuve au sens le plus noble qui soit, au mois de décembre, et bien il y aura tout un département, toute une ville, pour vous soutenir parce que c’est cela qui compte par-dessus tout ! On n’oublie pas que vous avez franchi victorieusement la 1ère étape et qu’il reste encore une marche, que si le bonheur nous amenait cette belle victoire qui serait d’abord la vôtre, sachez qu’elle serait éminemment la nôtre. Je voudrais chère Chloé vraiment vous remercier et que nous puissions toutes et tous vous faire un tonnerre d’applaudissements pour votre sacre (applaudissements nourris). Alors Miss Bourgogne n’a qu’un seul tort, c’est qu’elle n’est pas née à Chalon-sur-Saône et même si je suis le gardien de l’Etat Civil, je ne peux rien y faire (rires). Mais, originaire de Bourg-en-Bresse, vous avez choisi Chalon-sur-Saône pour vos études et c’est important parce que cette présence et votre présence, montre bien que notre ville est aussi dans une stratégie de rayonnement, par les études supérieures et vous en êtes la preuve éclatante. Il y a d’abord eu une tentative à l’école d’infirmière et vous avez choisi à l’issue de la 1ère année de réorienter vos souhaits professionnels en intégrant une classe de BTS immobilier au lycée Hilaire de Chardonnay, un lycée éminemment chalonnais à tous les titres. Vous êtes en 2ème année et il se trouve que vous la réalisez en alternance chez un partenaire de la collectivité et un des grands bailleurs sociaux de la ville de Chalon, en l’occurrence la SEMCODA avec laquelle nous sommes forcément en relation et qui loge un grand nombre de chalonnais et c’est à ce titre là que vous êtes complètement intégrée dans la vie chalonnaise. Du fond du cœur, merci à toutes les deux, d’être là et même d’aller jusqu’au bout de cette aventure avec votre aide, mesdames et messieurs, parce que le 11 décembre, il n’y a pas d’abstentions qui tiennent, c’est du 100% de participation, vous n’avez pas d’excuses, ce n’est pas les politiques, vous pouvez voter, mesdames et messieurs (rires). Vous y allez à fond parce qu’il faut absolument et collectivement qu’on arrive à propulser la candidature de Chloé, il faut qu’on la fasse monter très haut parce que cela va compter. Elle a un message à adresser à la France tout entière mais cela serait une faute de notre part que sa ville, son département, sa région, ne mette pas le paquet pour la faire accéder à la plus grande marche et cela, c’est notre mission. Je vous remercie ! ».

Anaïs Jacquot : « Bonsoir à tous et merci d’être présents ce soir. C’est un honneur pour moi et Chloé également d’être devant vous ce soir. C’est vrai que l’on a vraiment vécu une très belle aventure remplie de joie, de larmes et tout ce qui s’en suit. Pour moi, c’était un rêve de petite fille et je pense que je peux être fière de moi et de mon parcours tout comme Chloé également. Chloé, merci d’avoir été à nos côtés avec toutes les candidates et tout ce que tu as pu faire pour nous et pour toi-même. Merci à tous ! ».

Chloé Galissi, Miss Bourgogne 2021 : « Bonsoir à tous ! Je tenais déjà à remercier Monsieur le Maire pour cette invitation. J’ai été extrêmement touchée que l’on m’appelle tout de suite après l’élection, puisque comme vous l’avez dit, je suis originaire de Bourg-en-Bresse et c’était un réel choix pour moi de venir à Chalon-sur-Saône. J’ai toujours adoré cette ville, d’ailleurs je venais souvent ici pour voir des copines qui résidaient ici et j’ai toujours dit à mes parents, quand j’aurai 18 ans, j’irai vivre à Chalon. J’ai eu la chance aussi de trouver un BTS d’alternance dans l’immobilier ici au sein de cette ville et j’en étais très heureuse. Je suis encore plus heureuse de représenter la Bourgogne et finalement d’être issue de la ville de Chalon-sur-Saône. Pour la petite histoire, pour l’élection de Miss Bourgogne, il m’a paru extrêmement important de passer voir les commerçants de la ville de Chalon car je réside au centre-ville, donc facile pour moi et je leur ai distribué mes flyers qu’ils ont gentiment acceptés. Ils m’ont également suivi et soutenu tout au long de l’aventure et ce rêve d’enfant que de faire cette élection Miss France et qui s’est réellement réalisé grâce à vous tous, les chalonnais car je sais que j’ai eu beaucoup de votes par SMS le soir du ‘Primes’, soir de l’élection Miss Bourgogne. Donc cette victoire est en faite la vôtre et j’espère qu’on ira jusqu’à la victoire suprême, la couronne Miss France, pourquoi pas ! Cela fait depuis 2013 qu’elle n’est pas revenue en Bourgogne, donc si elle doit y revenir, en plus à Chalon, cela serait une immense fierté pour moi. Je vous remercie ! ».

Yves Roger : « Merci Monsieur le Maire de nous avoir reçu. C’est vrai que l’on aime bien venir à Chalon-sur-Saône et d’ailleurs je voulais vous demander si on pouvait revenir ici en 2024. Comme vous le savez, on essaye de tourner avec les villes qui nous accueillent de la meilleure façon possible ou lorsque les municipalités le souhaitent et font l’effort de nous accueillir. Un petit historique tout de même, le Comité Miss Bourgogne existe depuis 30 ans et Chloé est donc la 30ème Miss Bourgogne. On a eu le bonheur d’avoir eu deux Miss France, Marine Lorphelin en 2013 et Sonia Rolland en 2000. L’élection Miss Bourgogne a eu lieu il y a 8 jours et cette élection qui a été filmée est actuellement sur YouTube où elle compte plus de 20 000 vues. Pour terminer, je voudrais adresser un petit coucou à notre présidente Vicky Michaud. Merci à tous ! ».

S’en suivait un banc bourguignon à l’honneur des deux miss présentes !

J.P.B