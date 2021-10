Bénédicte KIEHL-REDON, directrice départementale de la sécurité publique, quitte la Saône-et-Loire et rejoint la place Beauvau

Communiqué



DEPART DE LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE



Le préfet remercie la commissaire divisionnaire Bénédicte KIEHL-REDON pour son travail au service de la sécurité des habitants de Saône-et-Loire

La directrice départementale de la sécurité publique, madame Bénédicte KIEHL-REDON, vient d’être appelée aux fonctions de Sous-Directrice des Audits et du Contrôle Interne (SDIAC) de la Direction Centrale de la Sécurité Publique (DCSP).

Le préfet Julien CHARLES remercie solennellement la directrice pour son dévouement au service de la sécurité et de la tranquillité des Saône-et-Loiriennes et Saône-et-Loiriens.



À travers elle, il rend également hommage à l’ensemble des policiers de Saône-et-Loire pour leur implication dans la lutte contre toute forme de délinquance et leur engagement au cours de cette période sanitaire difficile.

Le préfet adresse à Madame KIEHL-REDON ses meilleurs vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions place Beauvau.