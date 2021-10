Pour les élus de Cultivons Chalon, "Gilles PLATRET rompt officiellement le cordon sanitaire avec l’extrême droite"

Gilles PLATRET rompt officiellement le cordon sanitaire avec l’extrême droite.



« Dans certains quartiers, nous assistons à une véritable épuration ethnique, des individus de culture islamique chassant par l’insulte, la menace et la violence la population d’origine française ».



C’est par ces mots volontairement provocateurs, assumés et réitérés que Gilles PLATRET, adoubé dans ses propos par Éric ZEMMOUR lui-même, condamné pour incitation et discrimination à la haine raciale, continue de créer l’amalgame entre islam et violence, islam et terrorisme et se complaît à diviser la population.



Réveillons nous !

Indignons- nous de ces propos racistes, haineux, de ce premier magistrat de notre ville qui, sous couvert de vouloir protéger la République, ne fait que la détruire, l’opposer, la diviser !



Monsieur PLATRET, sachez tout d’abord que nous pouvons être « d’origine française » et pratiquer l’islam… le premier n’est pas l’opposé du second !

Ensuite, comment pouvez-vous un seul instant tenir ce genre de propos, étayés par de simples affirmations fallacieuses, malveillantes, infondées et comparer les violences de certains quartiers à une épuration ethnique ?

Savez-vous seulement ce qu’est une épuration ethnique ? Comparez-vous vraiment cette situation aux génocides arménien, rwandais, des ouighours, des juifs ou encore des Rohingyas ? Mais n’avez-vous pas une once de respect pour ces personnes, ces familles pour vous tenter à pareille comparaison ?



Enfin, Monsieur PLATRET, si le problème des violences dans certains quartiers ne peut être nié, il n’est pas unilatéral, il ne fonctionne pas dans le seul sens que vous semblez vouloir le faire croire ! Ouvrez les yeux sur la réalité des choses ! Et au lieu de taper, de dénigrer et d’opposer, à la façon d’un Zemmour dont vous semblez manifestement de plus en plus proche de l’idéologie, proposez des solutions ! Vous n’en faites rien !

Les causes et facteurs de cette violence dans les quartiers sont pourtant connus, et n’ont rien à voir avec la pratique d’une religion : manque d’un véritable tissu urbain polymorphe et structuré, rupture entre les générations, travail précaire et souvent loin des lieux d’habitation, organisation des appartements, inadéquation entre l’enseignement et les besoins réels des jeunes, etc.

Les propos que vous venez de tenir viennent s’ajouter à une longue liste de régurgitations verbales haineuses à l’égard des pratiquants de l’islam… mais islam n’est pas synonyme de violences, de menaces ou d’insultes ! Elle n’est pas non plus l’apanage de gens « étrangers » que vous semblez tant craindre !

Nous sommes indignés par vos propos Monsieur le Maire, choqués, outrés. Nous restons convaincus, comme le disait Stéphane HESSEL, que « l’avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes. C’est par cette voie que l’humanité devra franchir sa prochaine étape »…

Appliquez cette sage prophétie Monsieur le Maire ! Prenez-en un peu de graine et n’oubliez jamais que nous sommes la Nation de la résistance, de la tolérance et que vos thèses nauséabondes ne tiendront pas face au sens pratique de nos concitoyens qui savent pertinemment ce qu’est notre beau pays !



Nathalie LEBLANC

Sébastien LAGOUTTE

Francine CHOPARD