Mais où sont passés les grands défenseurs de l'hôpital public chalonnais ?

Il y a de quoi s'étonner surtout lorsqu'on compare la mobilisation politique des élus locaux sur la question de l'angioplastie à Chalon sur Saône et la mobilisation autour des interrogations légitimes du moment sur le bloc opératoire et la maternité. Ce sont dejà plus de 400 patients qui ont vu leurs opérations différées, reportées à 2022 pour la plupart, et le nombre ne prend en considération que les patients déjà insérés dans le système. C'est dire l'ampleur que ce chiffre risque de prendre au fil du temps.

Une situation qui, rappelons-le, n'a rien à voir avec la COVID19 et un quelconque problème de vaccination des soignants !

Du coup, on s'étonne que les élus locaux et même au-delà puisque l'hôpital de Chalon sur Saône est l'hôpital pivot du Nord Saône et Loire, touchant plusieurs centaines de milliers de personnes, ne s'approprient pas le sujet, sans doute accaparés par d'autres sujets bien plus rémunérateurs en terme d'audimat.

Comment se positionnent les parlementaires de Saône et Loire ? Où sont les élus locaux si mobilisés sur l'angioplastie alors que la question des médecins anesthésistes entraîne de facto la fermeture de 7 salles sur les 9 du bloc opératoire et de vives inquiétudes du côté de la chirurgie gynécologique. Jeudi prochain, une mobilisation aura lieu sur l'hôpital de Chalon... et on comptera les présents !

Laurent Guillaumé