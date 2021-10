Enfin la question des infrasons semble bouger !

Il en aura fallu du temps pour sensibiliser les médias nationaux à la question de la pollution aux infrasons. Du côté de Thurey, on peut saluer l'acharnement de Fabrice et Cécile Rousinaud sur le sujet qui hante leur quotidien depuis plus d'un an, au point d'avoir lancé une association nationale sur les infrasons. Des mois et des mois de combat, de recensement de centaines de cas similaires à travers tout le territoire et même au-delà. Il y a un an, info-chalon.com avait lancé un appel sur le web et on ne compte plus le nombre incalculables de témoignages de personnes vivant dans un enfer permanent face à ces infrasons, y compris en Espagne.

Panne de sujets ? Concours de circonstance ? Le sujet a finalement pris une ampleur au sein de la presse nationale ces derniers jours même si M6 s'était déjà penché sur le sujet en mars dernier. Si la sphère médiatique nationale semble enfin sensibilisée sur le sujet, les victimes de ces infrasons attendent des pouvoirs publics une vraie action. Les services de l'Etat ont été informés depuis très longtemps sans finalement produire une réponse efficace.

Il est temps d'apporter une réponse à toutes les victimes et qu'enfin l'Etat prenne toute la mesure de ce dossier.

Laurent Guillaumé