Chalon-sur-Saône Québec Francophonie annonce son gros événement de rentrée

Le groupe MAGASIN GENERAL , d’un genre tout à fait particulier , présente un concert à 2 voix avec des chansons à répondre, des mélodies à partager pour faire danser ou voyager, une guitare, un accordéon, des harmonicas, les percussions traditionnelles du Québec, cuillères et planche pour « tapeux de pieds », nous donne l’envie folle de passer une soirée festive et joyeuse en bonne compagnie, le tout servi avec l’accent québécois par STEVE NORMANDIN et la franco-québécoise SYLVIE BRIDAY.

ambiance garantie

Buvette et stand de produits québécois : bières, sirop d'érable, jus de canneberge , terrine de bison, sauce poutine, saucisson tisane aux bleuets, bonbons...

ouverture des portes à 19.30