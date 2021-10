FOOTBALL : Les affiches des clubs de Bourgogne-Franche-Comté en Coupe de France

Communiqué de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football :

Les tirages au sort de Coupe de France (5ème tour masculin et 3ème tour féminin) ont eu lieu ce mardi 5 octobre à Besançon et ont été retransmis en direct sur notre page Facebook.

Les 32 clubs masculins et les 12 clubs féminins de Bourgogne-Franche-Comté toujours encore en lice connaissent désormais leurs adversaires.

La Ligue BFC de Football remercie Pierre-Alain Frau, ancien joueur professionnel et actuel entraineur des U19 nationaux du FC Sochaux-Montbéliard, présent pour réaliser le tirage. Un grand merci à lui pour sa disponibilité !

Coupe de France

3ème tour

Matchs les 16 et 17 octobre 2021



L’annonce du tirage du 3ème tour de la Coupe de France féminine 2021-2022 sur le site internet de la Ligue ne se substitue pas au procès-verbal de la Commission Sportive Régionale du mardi 5 octobre 2021 qui demeure le document officiel de référence.

Coupe de France

5ème tour

Matchs les 16 et 17 octobre 2021



L’annonce du tirage du 5ème tour de la Coupe de France 2021-2022 sur le site internet de la Ligue ne se substitue pas au procès-verbal de la Commission Sportive Régionale du mardi 5 octobre 2021 qui demeure le document officiel de référence.