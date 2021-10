Les thermes de Santenay officiellement inaugurés

Avec plus de 800 curistes pour la saison 2021, les thermes de Santenay ont d’ores et déjà réussi leur lancement depuis mai dernier

Cela faisait plus de 20 ans que la France n’avait pas connu d’ouverture d’un établissement thermal. C’est au cœur des vignes classées « Climats du vignoble de Bourgogne » par l’Unesco que ValVital relève ce nouveau challenge avec les Thermes de Santenay, qui ont ouvert leurs portes au printemps dernier.

Santenay, petit village de 1 000 habitants, est heureux de voir sa source thermale et ses eaux les plus lithinées d’Europe redevenir des eaux bienfaisantes pour la santé. ValVital présente une réalisation globale, illustration de ses savoir-faire, réunissant à la fois un « espace thermal médical » pour les cures conventionnées, un « espace bien-être » avec un spa thermal et un « espace hébergement » avec une résidence pour les curistes mais aussi pour les voyageurs en quête d’une résidence avec un spa intégré.

Une Source et des vertus

L’eau de Santenay possède de nombreuses vertus pour les affections rhumatismales et les affections digestives et métaboliques. Forte de l’agrément ministériel, ValVital propose un large choix de cures rhumatologiques, l’arthrose, lombalgie chronique, polyarthrite rhumatoïde, et pour les séquelles de traumatismes ostéoarticulaires. Les affections digestives et métaboliques seront également traitées comme les troubles digestifs fonctionnels, colopathies, diabète….

Une saison thermale qui a débuté très favorablement

Avec plus de 800 curistes pour la saison 2021, les thermes de Santenay ont d’ores et déjà réussi leur lancement depuis mai dernier, répondant aux besoins d’une clientèle qui a apprécié la qualité des équipements, la taille humaine de l’établissement, le professionnalisme des soins.

Création d’un nouvel établissement Thermal en France

Créer un nouvel établissement est un enjeu qui a demandé à ValVital une étude minutieuse afin de répondre favorablement aux attentes actuelles de la clientèle thermale. ValVital a imaginé un bâtiment s’intégrant dans ce paysage de vignes et de moulins pouvant accueillir près de 3000 curistes par an. Sur plus de 2 300m², avec une architecture ouverte sur la nature, ValVital a conçu un espace réservé aux cures conventionnées de 18 jours ou pour les mini cures santé 6 jours. La piscine panoramique de 150m² possède une vue sur la nature environnante. Elle est équipée de rampes de jets, d’une zone de mobilisation, d’un tapis bouillonnant, d’un jacuzzi et de deux bancs de lits bouillonnants. Le bâtiment abrite aussi une zone réservée aux soins d’hydrothérapies, aux ataplasmes, et aux modelages comme aux bains individuels. Une salle de repos permet de profiter d’instants de zénitude. Les thermes seront ouverts d’avril à novembre.

Un spa thermal ouvert à tous

ValVital propose également un espace de bien-être ouvert à tous pour bénéficier des bienfaits de l’eau thermale. La piscine panoramique est accessible les après-midis, après les matinées réservées aux cures. On trouve au cœur du spa : un jacuzzi, des jets d’eau, un petit bassin chaud/froid, des bains individuels, un sauna, un hammam, une grotte musicale, et un caldarium. ValVital propose aussi des soins du corps et du visage dans l’une des 6 cabines du spa équipées de douche avec la gamme cosmétique ValVital, enrichie des eaux thermales. En version duo, dans un esprit premium et exclusif, ValVital propose deux cabines pour deux équipées de baignoires et tables de massage avec un accès terrasse privatif. Le spa sera ouvert toute l’année.

Une résidence hôtelière avec accès direct aux Thermes

Afin d’offrir un lieu confortable, la création d’une résidence hôtelière s’est imposée naturellement, à l’image de ce qui existe déjà à Thonon. Ce sont donc 49 appartements qui ont été créés, d’une surface de 21 à 33m². Une suite de 63m² est également disponible. Toutes les chambres sont équipées d’une kitchenette permettant de cuisiner lors des longs séjours.

Par ailleurs, une grande salle de restauration permet aussi de prendre ses petits-déjeuners en compagnie des autres hôtes. La décoration contemporaine a été imaginée dans des couleurs pastel apaisantes. Un tunnel vitré donne directement accès aux thermes qu’on peut donc rejoindre en peignoir pour plus d’aisance pendant la cure. On trouve aussi une salle de conférence et une tisanerie. Un parking privé permet de garer son véhicule en toute sécurité le temps du séjour.

Santenay, accessible et œnologique

Santenay est situé entre Dijon et Lyon, dans la campagne de la Côte d’Or où les coteaux dessinent de longues lignes de vignobles. Des dégustations dans les caves de la région, la visite des Hospices de Beaune, des randonnées à pied ou à vélo sont possibles à proximité. Les amateurs de jeux d’argent peuvent également se divertir au Casino du village. Santenay se trouve à 3h30 de Paris par l’autoroute et 2h40 en TGV (Dijon) + TER. L’aéroport de Dole est à moins d’une heure de route.

Des partenaires engagés pour l’attractivité du territoire

Pour financer ce projet qui a nécessité un investissement de 12,8 M€, la Banque des Territoires a mobilisé 1,4 M€ en fonds propres aux côtés de Valvital qui a investi le même montant. La ville de Santenay finance à hauteur de 3 M€ l’équipement du centre thermal qui réintégrera son patrimoine à l’issue de la délégation de service public. La Région Bourgogne-Franche-Comté a contribué quant à elle à hauteur de 1 M€. Le projet est également soutenu par un pôle bancaire (6 M€) qui réunit la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, LCL et la Société Générale.

Le soutien de la Banque des Territoires s'inscrit pleinement dans son action au bénéfice de territoires plus attractifs. Elle accompagne les porteurs de projets, privés ou publics, en investissant à leurs côtés dans la création ou la modernisation d’hébergements ou d’équipements touristiques et de loisirs. Le thermalisme, les ports de plaisance et la montagne sont des priorités pour la Banque des Territoires. Dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts, la Banque des Territoires mobilise l’ensemble de ses outils, aux côtés de Bpifrance, pour permettre aux acteurs du tourisme de rebondir et de se reconstruire sur le long terme. En Bourgogne-Franche-Comté ce sont d’ores et déjà 8 M€ investis pour le tourisme dans le cadre du plan de relance.

La Bourgogne-Franche-Comté est un territoire majeur du thermalisme. La concrétisation d’une 6e station thermale dans la région attirera de nouveaux touristes en quête d’expériences de qualité et de bien-être. Le thermalisme est une force économique dont les retombées sont estimées à plus de 36 millions d’euros pour nos territoires. La Région aide financièrement les hébergements et les structures à se développer, à monter en gamme et se lancer dans des travaux de rénovation ou d’amélioration du confort et des services.

La commune de Santenay, avec la présence du centre thermal redevient la 1ère station thermale de Côte d’Or et au même titre l’unique commune classée Station de Tourisme, gage d’atouts touristiques d’excellence. Veillé par son moulin à vent, Santenay possède tout le charme d’une villégiature au cœur d’un vignoble de renom. Dominé par le Mont de Sène d’où s’élancent des parapentistes aventureux, survolant le bucolique hameau de Saint Jean de Narosse et son église romane, les belles demeures des vignerons côtoient un château médiéval en tuiles vernissées, encadré de ses platanes témoins de 4 siècles d’histoire. Carrefour de voies vertes et de véloroute, la commune de Santenay offre de nombreuses activités (Centre Thermal, Casino, Piscine, Tennis, camping, halte nautique). A toute heure de la journée, la place du Jet d’Eau est un lieu de convivialité incontournable pour se retrouver en famille ou entre amis attablés à une terrasse de restaurant au son des clapotis de la fontaine rafraichissante. Côté animations, émotions fortes et spectacles sont au programme tout au long de l’année avec notamment le Festival Musical et Théâtral, concerts, cinéma en plein air.

L’inauguration s’est déroulée en présence de Bernard Riac , fondateur et Président du groupe ValVital, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Mathieu Aufauvre, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté de la Banque des Territoires, et Guy Vadrot, Maire de Santenay.

Communiqué