Masterclass de l’entrepreneuriat à l’Usinerie - La caution dans tous ses états

Quel est le fonctionnement d’un acte de cautionnement ? Que se passe-t-il si le créancier sollicite la garantie prise quelques années plus tôt ? À quel point le patrimoine actuel et à venir du dirigeant est-il engagé ? C’est à toutes ces questions que répondront nos trois experts, lors de cette conférence organisée par l’Usinerie le 22 octobre prochain, de 10 h à 11h30, à Chalon-sur-Saône.

La discussion sera animée par Sylvie GUILLONNEAU de la Caisse d’Epargne, qui interviendra également de son point de vue de banquière sur les raisons de la caution et les alternatives possibles.

Maître Jean-Hugues CHAUMARD, avocat d’affaires et spécialiste de la caution bancaire, dévoilera comment vérifier un acte de cautionnement et partagera ses expériences vécues sur le terrain. Enfin, Franck DUHAMEL, expert-comptable associé du groupe CAPEC, spécialiste dans l’accompagnement ante et post-création apportera son propre éclairage, tout en évoquant des outils utiles pour la protection de son patrimoine personnel et ses revenus présents et futurs.

Cette matinée est organisée par l’Usinerie, en collaboration avec les Docks Numériques, et en partenariat avec la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté, avec le soutien du Grand Chalon et de la Région Bourgogne Franche Comté.



Inscription gérée par les Docks numériques

[email protected]

www.lesdocks.net

Lien direct vers le formulaire d’inscription [à fournir par les Docks] : https://www.lesdocks.net/bookings-checkout/la-caution-dans-tous-ses-%C3%A9tats?referral=service_list_widget



Adresse de l’évènement :

L’Usinerie

34, quai Saint Cosme

71100 Chalon-sur-Saône