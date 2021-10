Fragile(s), théâtre burlesque et musique à voir en famille au Théâtre Piccolo

Après Plouf et Replouf (Cie Super Super)et Robert et moi "chante l'amour" dont on connaît le succès rencontré durant le festival Chalon dans la Rue, on voit naître ici un spectacle à l'humour décalé qui met en avant la fragilité de chacun.

Une fois de plus, l'Association Pour les Petites Causes prépare un moment convivial pour faire connaître ou reconnaître des sujets dont personne ne se préoccupe. Nos protagonistes sillonnent les routes pour des causes qui malgré le silence des médias leur semblent essentielles. Comme la disparition des cibistes, les trottoirs dans le désert, la mauvaise haleine, les philatélistes, la souffrance fromagère,...

Équipés d'un stand et d'une sono, les membres principaux de l'association s’affairent à accueillir le public. Leur but : répertorier les petites causes des gens lors de leur intervention et donner l'envie à ceux qui n'en ont pas d'en avoir une.

Les deux compagnies franc-comtoises Super Super & Robert et moi s'associent pour notre plus grand bonheur !

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DÈS 12 ANS

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 À 20H - THÉÂTRE PICCOLO

BILLETTERIE Conservatoire du Grand Chalon :

du mardi au vendredi

de 13h à 17h30

03 85 42 42 67

