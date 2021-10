Il n'y a pas que les grands qui font de la Muay Thaï et du MMA au Power Training Center

Le Power Training Center, c'est 600 mètres carrésdédiés aux sports de combat, aux arts martiaux et à la remise en forme mais aussi la concrétisation du rêve des jumeaux Alexis et Nicolas Font, 32 ans, deux jeunes Chalonnais partis tenter leur chance en Écosse et qui ont été trois champions du monde de Muay Thaï, K-1 et de MMA, entre 2014 et 2016, chacun affichant une centaine de combats à son actif. D'ailleurs, certaines ceintures sont accrochées au mur de la salle.



Muay Thaï, MMA, Cross Training, Yoga, Fitness ou personal training, ici, on a du choix!



Le premier truc que vous verrez en passant la porte du Power Training Center, c'est l'octogone de 9 mètres carrés, le premier octogone installé à Chalon-sur-Saône.



Et n'allez pas croire que la pratique du MMA et de la Muay Thaï est dévolue aux seuls adultes!



Les 6-10 ans ont cours le lundi et le mercredi de 17 heures 30 à 18 heures 30.



Le cours de Muay Thaï/MMA est assuré par Sébastien Bodin et Sullivan Belfort.



Échauffement, gestes techniques, travail en binôme, un peu de fitness, des abdos ou du squat, ici les 17 petits combattants ont largement de quoi faire et même si ça ne les empêche pas de s'amuser, le cours est pris très au sérieux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations pratiques :



Adresse

Power Training Center

9 Rue Paul Sabatier

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires

Lundi, mercredi et vendredi de 12 heures à 13 heures 30 et de 17 heures à 20 heures 30

Mardi et jeudi de 17 heures à 20 heures 30

Contact

Tél. : 07.67.11.89.65

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : POWER Training Center

Site Internet : https://powertrainingcenter.fr