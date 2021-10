Le coup de gueule du jour d'une cinéphile chalonnaise toujours perplexe devant la stratégie cinématographique municipale

Depuis plusieurs mois, la ville de Chalon n' a plus de cinéma en centre ville. Faut-il s'y résoudre définitivement ou bien le projet de rénovation des Nef est -il toujours d'actualité ?

Ni la société Mégarama, ni la ville de Chalon n' ont communiqué à ce propos ces derniers mois. Pourtant quand le projet du Multiplexe a vu le jour, on a assuré les chalonnais-e-s que l'opérateur s'était aussi engagé à réhabiliter les salles d'un cinéma de centre ville. Notre presse locale s'en est largement fait l'écho à l'époque. En février 2020, la société Mégarama a effectivement dévoilé son projet de rénovation du cinéma Nef. Et le permis de construire a été délivré en octobre 2020, voilà un an déjà.

Depuis, la crise sanitaire est passée par là et a pu retarder la mise en œuvre du projet. Mais sans nouvelle, les chalonnais-e-s s'interrogent et s'inquiètent. Ne devrions nous pas être tenu-e-s informé-e-s de l'avancée du projet?

Nous sommes nombreux à penser qu' un cinéma de centre ville dont une programmation Art et Essai serait complémentaire de celle du Multiplexe a bien toujours sa place à Chalon. Nous espérons que ce projet demeure à l'ordre du jour. L'espoir fait vivre et ce serait une très bonne nouvelle pour notre ville.

Une cinéphile chalonnaise toujours perplexe