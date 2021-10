Champforgeuil, l’accueil périscolaire Gustave Courbet présente les peintures sur bois réalisées par les enfants

Ce vendredi 8 Octobre, c’était le grand jour pour les enfants avec la présentation de leurs tableaux. Pour cette inauguration, Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Marielle Pageaut directrice du CCAS, Annick Gaudillère adjointe aux affaires scolaires, animateurs, parents et enfants étaient rassemblés dans la cour de l’école Gustave Courbet. Les enfants ont expliqué à l’assemblée leur travail.

En lien avec le projet musique à l’école, le périscolaire dans le cadre du réaménagement scolaire a consulté les enfants pour recueillir leur avis sur le thème qu’ils souhaitaient peindre sur les panneaux de bois ; le thème qui en est ressorti, est la musique pour rester dans la continuité de la musique à l’école.

Sophie Sénépart

Une intervenante, Cécile Rateau, artiste peintre, a accompagné les enfants pendant tout le projet. Le projet mis en place par Sophie Sénépart stagiaire et coordinatrice de l’équipe a débuté en Mai 2021 et s’est terminé en septembre de cette année. Les peintures ont été l’œuvre d’enfants de primaire de 6 à 10 ans. Pour mener à bien ce projet beaucoup de personnes ont été sollicitées, équipe d’animations, parents qui sont venus récupérer leurs enfants plus tard, services techniques pour préparer les panneaux et les supports.

Un vrai travail d’équipe enfants et adultes dont les résultats sont de toute beauté.

C.Cléaux