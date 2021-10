Bienvenue à Wyatt BARBOSA GAUCHER

Wyatt BARBOSA GAUCHER est né le 11 octobre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le huitième enfant d'Isabelle GAUCHER et David BARBOSA après Mathéo 17 ans, Marie 16 ans, Kévin 14 ans, Kylian 10 ans, Léonie 7 ans,Timéo 4 ans et Savannah 3 ans. La maman est téléconseillère chez Comdata, le papa est mécanicien responsable chez Loxam Access. Toute cette belle et grande famille demeure à Chalon-sur-Saône.