HOPITAL DE CHALON - "Et pourquoi pas réquisitionner des médecins-anesthésistes ?"

Face à l'urgence de la situation, et qui risque de s'envenimer de semaine en semaine, Stéphane Rateau a lancé la question qui fâche auprès du représentant de l'Agence Régionale de Santé, "et pourquoi ne pas réquisitionné les médecins face à l'urgence de la situation ?". Une question évidente au regard de ce qui a pu être fait dans l'histoire de l'hôpital de Chalon sur Saône et de bien d'autres. Une proposition sur laquelle M. Moreau, chargé de mission auprès de l'ARS, a précisé que c'était la décision ultime, et qui ne porterait "que sur la garde" si elle devait avoir lieu, avant de rappeler un code de procédure spécifique.

Des propos qui ont fait sourire les hospitaliers, rappelant comment infirmiers et aide-soignants avaient été réquisitionnés sur des précédents épisodes de manquements, "jusqu'à voir les gendarmes débarquer au domicile en plein repas de famille" s'est dit agacé Hervé Maillot, représentant CGT du personnel. "On réquisitionne les infirmiers et aide-soignants mais pas les médecins ?" s'est emportée Valérie Roussot, déléguée CGT.

De toute évidence, la réquisition de médecins-anesthésistes pour sauvegarder l'hôpital de Chalon-sur-Saône n'est véritablement pas à l'ordre du jour.

Laurent Guillaumé