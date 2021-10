Dimanche 10 Octobre, les habitants de Virey, Fragnes la Loyère et Lessard le National étaient tout en rose à Virey le Grand.

Traditionnelle marche que des milliers voire des millions de personnes dans le monde font en octobre au profit de la recherche contre le cancer du sein et qui a réuni plus de 150 personnes arborant la couleur rose à Virey le Grand. Les trois communes Virey le Grand, Fragnes la Loyère et Lessard le National se sont regroupées pour cette action lancée par l’association Toujours Femme.

Les bénévoles des stands Toujours Femme, Cora Saône et la ligue contre le cancer comme à l’accoutumée présentaient, expliquaient, renseignaient tous ceux et celles qui le souhaitaient sur leurs rôles et l’aide apportée aux femmes atteintes du cancer du sein. Le CCAS qui organisait cette journée, avait préparé quelques boissons et brioches. Des adhérents de l’amicale intervillages de don de sang bénévoles étaient présents ce dimanche matin au côté de leur présidente Danielle Bégonin.

Un beau geste que celui d’Elise 11 ans qui a pris dans sa tirelire et fait un don ; son argent plus celui collecté a permis de donner 360€ aux deux associations.

Avant le départ pour la marche dans les rues de la commune, les personnes présentes s’étaient regroupées pour la traditionnelle photo, le discours de remerciement de Guillaume Thiébaut maire de Virey à tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont répondu présent ce dimanche matin, aux associations ̏Toujours Femme˝ et ̏CoraSaône˝ mais surtout les recommandations, informations, conseils donnés par Alain Gaudrey médecin et maire de Fragnes la Loyère qui a encore rappelé l’importance de faire des dépistages et contrôles fréquents.

Après ces quelques kilomètres de marche, les participants se sont retrouvés sur la place de la mairie où les attendait le verre de l’amitié.

C.Cléaux