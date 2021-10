Une intronisation sous le signe du vin et de la photographie

Après le défilé des confréries vineuses et la messe de la Saint-Hubert, la confrérie Saint-Vincent et disciples de la chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny avaient organisé une cérémonie d’intronisation.

Avant les intronisations, la parole était donnée à Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « Voici le commentaire du millésime 2021 en Côte Chalonnaise : après la gelée noire des 6, 7et 8 avril entre -3 et -7 degrés, les vignerons savaient que la récolte ne serait pas importante. Généralement d’un caractère optimiste, ces mêmes vignerons pensaient faire des rendements qualitatifs de grands crus mais comme le dit le dicton : ‘Lorsque l’on voit peu de raisins en sa vigne tout au long de l’année, au moment des vendanges, il y en a encore moins !’ Et ce fut le cas. Cette année en Côte chalonnaise, bien que d’une belle qualité classique comme il se doit pour nos appellations au cœur de la Bourgogne, les vins des millésimes 2021 vont être rares. Sereinement, attendons des jours meilleurs.

« Que le grand Sommelier prépare ses flacons pour nos nouveaux intronisés qui contempleront la belle robe de notre Mercurey, honoreront avec délicatesse ses arômes et s’arroseront de ce divin breuvage. Bonne dégustation ! ».

S’en suivait la lecture de la charte de la confrérie.

La confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey a procédé ensuite à l’intronisation du photographe Hervé Pernot.

La cérémonie se terminait par le traditionnel ban bourguignon !

Pour les deux autres photographes, ils seront intronisés lors du repas du soir!

Le photoreportage info-chalon.com

JPB