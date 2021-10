Restauration scolaire : la semaine du goût au collège Pasteur de Saint Rémy.

La 32e édition de la semaine du goût s’est déroulée du 11 au 17 octobre ; cet événement est organisé par la Fondation pour l’innovation et la transmission du goût sous l’égide de la Fondation ̏agir contre l’exclusion˝ et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. L’apprentissage du goût et du « bien-manger » commence dès le plus jeune âge. La découverte de nouvelles saveurs permet de développer le goût, l’odorat, de connaitre d’autres produits locaux dans la mesure du possible, tout simplement de mettre en appétit et d’avoir envie de passer à table.

Le Conseil Départemental a apporté sa contribution à cette semaine en fournissant, au chef de cuisine Julien Sommer du restaurant du collège Pasteur de Saint Rémy, non pas des chipolatas ou merguez mais des saucisses de bœuf.

Florence Prisonnier maire de la ville et conseillère départementale s’est rendue mardi 12 au collège à l’heure du repas, Monsieur Bonnefoy principal de l’établissement scolaire l’a accompagné dans les deux salles de restauration où elle s’est entretenue avec les élèves et les enseignants. Les dispositions d’accès au restaurant sont toujours en place, plusieurs services, les tables sont identifiées et les élèves déjeunent par classe. Dans l’ensemble les élèves sont satisfaits des repas préparés et servis par le chef Julien Sommer et le second de cuisine Jean-Luc Meynier. Les produits sont achetés localement et bio dans la mesure du possible.

Bien manger, mieux manger c’est possible chez soi, au restaurant et même dans les collectivités.

C.Cléaux