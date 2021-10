Mise à jour des modalités d'accès au Centre Hospitalier William Morey

Depuis le 9 Août 2021, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret n"2021l- 1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire imposent la présentation du pass sanitaire à l'entrée des établissements de santé pour tous les usagers, SAUF URGENCES (adultes, pédiatriques et maternité) et situations Particulières.



Le seul accès au CH William MOREY pour les patients venant pour des soins programmés (consultations et hospitalisations), les accompagnants et les visiteurs a été limité à l'entrée au niveau du hall de l'hôpital. Après une première période d'application et compte tenu des évolutions réglementaires, la procédure se modifie.

Ainsi, dans le respect des instructions nationales réactualisées, l'accès n'est autorisé qu'après la présentation de :

• Un pass sanitaire valide (définition sur www.gouvernement.fr )

OU

• Un SMS ou mail de confirmation d'un rendez-vous au centre de vaccination du CHWM

OU

• Une ordonnance de prescription d'un test de dépistage COVID 19 à réaliser au Centre Hospitalier.

Le pass sanitaire concerne à ce jour toutes les personnes de plus de 12 ans et 2 mois.

En raison du contexte épidémique, il est recommandé de limiter le nombre d'accompagnant à une personne de préférence.



Pour la bonne organisation de ces dispositions, un contrôle est en place à l'entrée de l'établissement.

1 - Modalités d'accès pour les accompagnants et/ou visiteurs :

Seuls les accompagnants et/ou visiteurs munis de leur passe sanitaire peuvent avoir accès au CHWM, hors situations particulières de fin de vie, parents accompagnant un enfant en pédiatrie, père d'un nouveau-né à la Maternité ou situations spécifiques autorisées par avis médical.

2 - Modalités d'accès pour les patients (consultations et hospitalisations) :

Au même titre que les accompagnants et/ou visiteurs, les patients venant pour des soins programmés ne peuvent accéder au CHWM que sur présentation de leur passe sanitaire.

Toutefois, à compter du 18 octobre 2021, les patients ne disposant pas du passe-sanitaire, seront invités à se rendre au Bureau des Entrées qui sera chargé de contacter le médecin en charge du patient. C'est à ce dernier que reviendra la décision de maintien de l'hospitalisation ou consultation.

3 - Modalités d'accès pour les patient se présentant pour des soins programmés (consultations et hospitalisations) accompagnés par ambulanciers :

Ce type d'hospitalisation ou consultation nécessite une anticipation en terme de connaissance du statut vaccinal. Le Service ou consultation qui convoque s'assure préalablement que le patient dispose d'un pass sanitaire. Si les résultats d'un dépistage sont positifs, la décision de maintien de l'hospitalisation ou consultation reviendra au médecin en charge du patient.